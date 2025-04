Niet de eerste keer dat Michael van Gerwen zich afmeldt in Premier League Darts

Het gebeurt de laatste anderhalf jaar vaker dan hem lief is dat Michael van Gerwen zich moet afmelden. Zijn lijf laat hem steeds meer in de steek en dat kostte hem al meerdere toernooien. Maar de Premier League Darts was vaak heilig. Tot donderdagavond, toen hij Berlijn een paar uur voor zijn eerste wedstrijd moest verlaten.

De Nederlandse topdarter kampt met een schouderblessure die plots op is komen zetten. Woensdag was hij namelijk nog beschikbaar voor de pers en sprak hij met Sportnieuws.nl over onder meer het gestegen prijzengeld en Jake Paul. Toen had hij nog nergens last van of liet hij dat in ieder geval niet blijken. Donderdag was hij al in de zaal toen zijn schouder dusdanig parten speelde, dat hij niet kon gooien. Dus ging hij gefrustreerd en balend naar huis.

Grote gevolgen voor Michael van Gerwen na late afmelding voor Premier League in Berlijn Een enorme dreun voor Michael van Gerwen in Berlijn. De Nederlander moest zich enkele uren voor de wedstrijd tegen Gerwyn Price in de Premier League Darts ineens afmelden. Dat laat de PDC weten.

Derde afmelding

Dat is nieuw in de carrière van Van Gerwen, zou je zeggen. De Premier League Darts is al jaren het domein van de Nederlander, die recordwinnaar van het toernooi is met zeven keer. Wat er ook gebeurt, hij is er altijd. Maar zó heilig is het lucratieve toernooi ook weer niet. Want de afmelding in Berlijn is al de derde keer in zijn carrière. Al zijn voorgaande twee keren niet helemaal te vergelijken met deze, wijst een blik op het verleden uit.

Geluk bij een ongeluk voor afwezige Michael van Gerwen: concurrenten falen bij uitgelezen kans Stephen Bunting heeft zichzelf én de afwezige Michael van Gerwen een ongelofelijke dienst bewezen op de negende speelavond van de Premier League Darts. De Engelsman stond nog altijd op 0 punten, maar brak in Berlijn met zijn negatieve reeks. Tot opluchting van een balende Nederlander, die later ook nog geholpen werd door Luke Humphries.

Vlak voor finale

In 2023 moest Van Gerwen ook al noodgedwongen een wedstrijd in de Premier League Darts missen. In Aberdeen tijdens de laatste reguliere avond van het seizoen versloeg Van Gerwen in de kwartfinale nog wel eerst Chris Dobey. Maar de halve finale tegen Dimitri van den Bergh sloeg hij over. Ook toen had hij last van zijn schouder, maar spaarde hij zichzelf voor de finale een week later. "Ik heb denk ik een spiertje verrekt in mijn schouder. Het was gewoon niet verstandig om verder te spelen”, zei hij toen tegen Viaplay.

Geschrokken reacties door 'serieus probleem' Michael van Gerwen: 'Dit is niet goed' Dat Michael van Gerwen zich donderdagavond plotseling afmeldde voor de Premier League Darts in Berlijn, kwam ook bij Viaplay als verrassing binnen. Presentator Koert Westerman wilde vrolijk openen, maar kon dat niet door het nieuws over de Nederlandse topdarter. De blikken bij de analisten stonden serieus.

Dubbele afmelding in 2017

In 2017 miste de Nederlandse topdarter voor het eerst een Premier League-avond. Hij zou toen in Exeter tegen James Wade gooien, maar had last van zijn rug. Hij moest zich daardoor terugtrekken en kon vervolgens een paar dagen later ook niet aan de UK Open beginnen. Met zijn derde afmelding ooit mist hij een paar dagen later weer een toernooi, alleen betreft het nu een Euro Tour.

Darts Draait Door

Beluister de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Daarin vertelt Van Gerwens beste vriend Vincent van der Voort over de trainingen die ze samen doen en hoe de nummer drie van de wereld zich voelt.