Dartslegende Raymond van Barneveld moet alle zeilen bijzetten om zich te kwalificeren voor de World Grand Prix. De finaleplaats van een landgenoot op Players Championship 22 gooit extra roet in het eten. De 58-jarige darter staat momenteel buiten kwalificatie.

De meeste toppers slaan de Pro Tour in Duitsland over, waardoor er genoeg ruimte is voor verrassingen. Dat bleek des te meer tijdens Players Championship 22. De finale ging tussen Nederlander Niels Zonneveld en de Pool Sebastian Bialecki. Danny Noppert strandde in de halve finales.

Liefst 13 spelers uit de top 16 van de wereld zijn niet aanwezig in Hildesheim. Zij pakken liever rust na de World Matchplay of hebben geen zin om naar Duitsland te reizen. De kersverse World Matchplay-winnaar Luke Littler en Michael van Gerwen slaan de toernooien bijvoorbeeld over.

Niels Zonneveld

Dat biedt darters die lager staan op de wereldranglijst de kans om een titel te pakken. De 27-jarige Zonneveld won op een haar na zijn eerste Pro Tour-titel. Hij verloor in de finale met 8-6 van zijn Poolse tegenstander, die wel zijn eerste titel pakte. Onderweg naar de finale versloeg Zonneveld onder anderen Joe Cullen.

Hoewel hij zal balen van zijn verliespartij heeft Zonneveld wel goede zaken gedaan richting de World Grand Prix. Hij maakt een flinke stap richting het toernooi dat gehouden wordt vanaf 6 oktober. Als verliezend finalist wint hij ruim 11,5 duizend euro waardoor hij zich virtueel plaatst voor de major.

Slecht nieuws voor Van Barneveld

Dat is slecht nieuws voor dartslegende Van Barneveld, die vandaag in de eerste ronde met een bedroevend gemiddeld van 75,50 weer terug naar zijn hotelkamer mocht keren. Hij valt door de goede prestatie van Zonneveld virtueel buiten kwalificatie voor de World Grand Prix. In 2008 en 2009 stond hij in de finale.

