Topdarter Nathan Aspinall had maandagavond geen kind aan Leonard Gates in de tweede ronde op het WK darts. Toch kreeg de nummer vijftien van de wereld de schrik van zijn leven vlak voor zijn partij in Ally Pally. "Ik was bang."

De 34-jarige Engelsman gooide maandagavond een prima wedstrijd op het podium in Londen. Aspinall gooide zijn Amerikaanse tegenstander met 3-0 in sets naar huis. Dat Aspinall geen set afstond aan Gates was knap, want hij werd vlak voor de wedstrijd nog de stuipen op het lijf gejaagd.

Schrikmoment

In de ingooiruimte, de plek waar de darters kunnen opwarmen voor de wedstrijd, had Gates een verrassing voor zijn tegenstander. Hij had namelijk een masker opgedaan van Star Wars-personage Chewbacca, een groot harig beest. Vervolgens tikte de 55-jarige Amerikaan op de rug van de gefocuste Aspinall, waarna hij zich omdraaide en zich een hoedje schrok.

Deze anekdote vertelde Aspinall na zijn wedstrijd tijdens de persconferentie. Daarin onthulde hij ook zijn reactie na het schrikmoment. "Echt waar, ik kan het bijna niet vertellen", zo begon hij. "Ik poepte bijna in mijn broek. Ik was bang."

Kevin Doets

De tegenstander van Aspinall in de derde ronde is dus gewaarschuwd om geen grap met hem uit te halen. Degene die de Engelsman daar treft is de Nederlander Kevin Doets. Hij won maandag ook met 3-0. Dat deed de nummer veertig van de wereld tegen de Keniaanse WK-sensatie David Munyua.

Tijdens de persconferentie blikte Aspinall alvast vooruit op zijn duel tegen Doets na de kerstdagen. "Kevin is een geweldige speler. Ik heb geen al te beste resultaten tegen hem. En ik denk dat hij dat weet, want hij heeft het er in het hotel met me over gehad."

