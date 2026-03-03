Danny Noppert keert dit weekend terug op het toernooi waar het voor hem allemaal begon. In 2022 won de Friese darter de UK Open en daarmee zijn eerste majortitel ooit. Zijn ouders maakten dat jammerlijk genoeg niet meer mee. Noppert (35) verloor zijn moeder en vader al op jonge leeftijd. In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door spreekt hij mooi over ze. "Ik draag haar nog steeds bij me."

Noppert houdt zijn privéleven liever zo veel mogelijk op de achtergrond. Zo zijn zijn partner en kinderen maar sporadisch zichtbaar. Maar over zijn ouders wil hij als trotse Fries wel wat meer kwijt. Zijn moeder Aleida overleed in 2017 op 56-jarige leeftijd na een lang ziekbed met een korte, 'gezonde' periode er tussen. Zijn vader overleed vier jaar later in 2021. "Mijn vader kon niet heel goed omgaan met het verlies van mijn moeder. Die is in de put beland en ging steeds slechter voor zichzelf zorgen. Dat gaf ook weer zorgen voor mij."

'De pijl er van bovenaf in blazen'

Hij weet dat het raar klinkt als hij dit zegt, maar: "Toen mijn vader overleed ben ik beter gaan darten. Ik voelde meer rust", zegt Noppert in Darts Draait Door. Zijn moeder had een grote rol in de carrière van 'The Freeze' en zelfs in de laatste fase van haar leven grapte ze nog met haar zoon over het darts. "Dat als ik op een dubbel sta, dat zij de pijl er dan van boven in moet blazen. Dat werkt af en toe echt", vertelt Noppert nu. "Dat geeft me wel echt kracht. Ik geloof wel in hemel en aarde, dus ik denk wel dat ze naar beneden kijken."

Ketting met as van zijn moeder

Zijn moeder zei altijd dat Noppert door moest blijven gaan, dus na haar overlijden koos hij voor zijn huidige opkomstnummer 'High Hopes' van Panic! At The Disco. Daarin zit het voor hem belangrijke zinnetje: mama said, never give up. "Elke keer denk ik er even aan en komt ze weer naar boven", zegt Noppert over zijn walk-on. Sowieso denkt hij veel aan haar, want om zijn nek hangt een ketting met een ashangertje eraan met daarin de as van zijn moeder. "Ik heb haar altijd bij me en soms raak ik haar aan en denk ik aan haar. Dat brengt soms ook een soort geluk, daar geloof ik in. Het geeft me kracht van bovenuit."

'Dat doet veel pijn'

Toen zijn vader in 2021 ook overleed, ging het een paar maanden later stukken beter met Noppert aan de oche. "Mijn broers zeiden het ook dat het wel leek alsof er een soort opluchting vrijkwam. Dat klinkt raar, maar ik denk dat ik toentertijd te veel zorgen had en dat heeft wel invloed op me gehad." Zijn ouders werden helaas nooit opa en oma van zijn twee kinderen. "Dat doet veel pijn, maar gelukkig hebben we mijn vader nog wel kunnen zeggen dat mijn vriendin zwanger was (van de eerste telg, red.). Dat was bijzonder. De naam Noppert gaat in ieder geval verder."

Beluister Sportnieuws.nl Darts Draait Door

Danny Noppert is voor het eerst te gast bij ex-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Daarin vertelt de Fries over zijn goede jaar 2025, zijn slechte WK, zijn gemiste uitnodiging voor de Premier League Darts en over zijn privéleven. Dit en meer hoor je in de nieuwe aflevering hieronder of check je via de bekende kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.