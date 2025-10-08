Luke Littler voelde zich nóg wat beter toen hij na zijn gewonnen eerste ronde op de World Grand Prix hoorde dat zijn tegenstander Gian van Veen een record gegooid had. De Nederlander brak een 24 jaar oud record met het hoogste gemiddelde ooit op de Grand Prix, maar dat was niet genoeg om Littler te kloppen. "Gian ging flink tekeer", zei Littler na afloop.

The Nuke (18) was met ruim 105 gemiddeld ook niet ver verwijderd van het record, maar moest dat aan Van Veen laten. Zelf stond hij na een 2-0 zege als winnaar de pers te woord. "Ik zag Gian flink tekeer gaan in die eerste set, dus ik moest me laten gaan en even wat emotie kwijt toen ik de eerste set won", verklaarde Littler zijn zeldzame uitbarsting van emotie. "Na de pauze klaarde ik de klus. Mijn eigen prestatie was ook top, Gian speelde zijn deel, maar in de tweede set was ik gewoon too much voor hem."

'Gian en Josh zijn ongelofelijk'

Beide darters hadden nog nooit gewonnen op de Grand Prix en voor Littler is die 'vloek' nu dus verbroken. En hoe. "Ik wilde me bewijzen ten opzichte van de vorige jaren. Gian is niet mijn grootste rivaal, maar hij en Josh Rock behoren wel tot de elite momenteel. Ze zijn ongelofelijk en ik hoop dat ik ze volgend jaar allebei in de Premier League Darts zie. Josh heeft een goeie kans en Gian moet dan in de komende toernooien echt ver komen. Maar Luke Humphries is momenteel mijn grootste rivaal."

Breuk met management

Littler werd ook nog gevraagd naar zijn plots aangekondigde breuk met zijn management. Dat nieuws bracht hij vlak voor de start van de Grand Prix naar buiten. "Het heeft geen invloed gehad op mijn voorbereiding, alles was gepland. Dit speelde al enkele weken. Wie het nu gaat doen? Ik ga het allemaal zelf doen, want ik denk dat dat beter is. Mijn familie steunt me en dat is het belangrijkst. Martin (zijn vertrekkende manager, red.) heeft zijn werk gedaan. Maar het boeken van vluchten, hotels en dergelijke ga ik zelf doen, met hulp van familie en pijlensponsor Target. Niemand weet wat er achter de schermen gebeurd is en dat houden we zo, maar het was tijd om afscheid te nemen."

