Danny Noppert heeft met 4-0 verloren van Luke Humphries tijdens de kwartfinales van de World Masters 2026. De Nederlander liet het afweten op de dubbels, waardoor de wedstrijd niet lang duurde.

Noppert kende een moeilijke start tegen Humphries. De Engelsman begon scorend gelijk goed aan de wedstrijd, waardoor Noppert weinig had in te brengen. In de tweede set miste de Nederlander een pijl op de dubbel, waardoor Humphries met een 2-0 voorsprong de eerste pauze in ging.

Na de pauze lukte het Noppert niet om terug te komen tegen zijn Engelse opponent. De Fries verzaakte in de dubbels en miste een aantal keer een volle hand, waardoor Humphries er 3-0 in sets van kon maken. Tot overmaat van ramp voor Noppert maakte Humphries daar uiteindelijk 4-0 van, waardoor de kwartfinale snel voorbij was voor de Nederlander.

'Dat dat net op dit moment gebeurt...'

"Dit had zeker niet gehoeven", reageerde Noppert na afloop van de wedstrijd teleurgesteld in gesprek met ViaPlay. Noppert erkende dat zijn verlies aan de gemiste dubbels lag. "Maar dat hoort er natuurlijk ook bij, dat dat gebeurt, maar dat dat net op dit moment in de kwartfinale gebeurt tegen een Humphries... Het was ver te zoeken vandaag."

Dat Noppert het liet afweten op de dubbels, had volgens hem niets met de druk te maken. "Ik sta niet extra onder druk, want ik speel elke wedstrijd tegen het bord en mezelf. Hij heeft het gewoon goed gedaan", aldus de topdarter, die er nog aan toevoegde dat Humphries volgens hem 'terecht gewonnen' heeft.

World Masters

Na de avondsessie van zondag is duidelijk wie zich winnaar mag noemen van de PDC Winmau World Masters 2026. Gian van Veen is de enige Nederlander die nog kans maakt op de winst. Hij speelt in de halve finale tegen Humphries. De andere halve finale gaat tussen Luke Littler en Gerwyn Price. Littler won met 4-0 van Rock, terwijl Price diep moest gaan tegen Chris Dobey: 4-2.