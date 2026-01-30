Danny Noppert is de tweede en laatste Nederlander in de tweede ronde van de Winmau World Master. De Nederlandse topdarter won zijn partij van Daryl Gurney: 3-1 in sets. Daarmee spoelde hij de zure nasmaak van het WK en het mislopen van de Premier League Darts weg.

Noppert kende een geweldig 2025, waarin hij liefst vier keer in de halve finale van een groot toernooi stond. Met grote verwachtingen reisde hij af naar het WK in Alexandra Palace. Maar daar stuitte The Freeze in de tweede ronde op de verrassing van het toernooi: Justin Hood. Na een waanzinnig gevecht droop Noppert teleurgesteld af.

Niet veel later volgde een nieuwe domper: ondanks zijn goede jaar werd Noppert weer niet gekozen voor de prestigieuze Premier League. Als goedmakertje nodigde de PDC hem wel uit voor World Series-toernooien in Bahrein en Saoedi-Arabië. Daar maakte Noppert geen bijster goede indruk, met vroege nederlagen. Op de Saudi Arabia Darts Masters was hij ook nog eens ziek.

Danny Noppert naar tweede ronde World Masters

Dus was het de vraag hoe Noppert aan de oche zou verschijnen in Milton Keynes. Zelf gaf hij daar overtuigend antwoord op. The Freeze begon waanzinnig tegen Gurney, die alle zeilen bij moest zetten op de Nederlander bij te benen. De Noord-Ier kwam nog wel op 1-1 en rook kansjes om zelfs op voorsprong te komen.

In de derde set stond Gurney bij een 1-1 stand in legs op 8 te wachten, toen Noppert een 105-finish gooide. Daarmee trok hij het voordeel weer naar zich toe: 2-1 in sets. In set 4 was het Noppert die de zege over de streep trok en zich bij Gian van Veen voegde in de tweede ronde. Dat duo is verzekerd van 10.000 pond aan prijzengeld.

Vijf van de zeven Nederlanders uitgeschakeld

Ze houden ook de Nederlandse eer hoog. Michael van Gerwen, Wessel Nijman, Jermaine Wattimena, Jimmy van Schie en Niels Zonneveld verloren hun eerste partij. Dat vijftal moet het met 5000 pond prijzengeld doen.