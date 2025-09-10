Danny Noppert heeft zichzelf een goede dienst bewezen voor de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De Nederlandse topdarter bereikte de halve finales op een vloertoernooi in Duitsland.

Noppert kwam dinsdag al tot de kwartfinales in Hildesheim, een dag later op Players Championship 27 deed hij er een schepje bovenop. The Freeze speelde zoals we van hem kennen: erg stabiel. Hij bond Mario Vandenbogaerde, Lee Cocks, Mensur Suljovic, Cor Dekker en Richard Veenstra aan de zegekar. In zijn eerste partij van de dag gooide Noppert de perfecte leg.

Ontketende Price stopt Noppert

Uiteindelijk was het Gerwyn Price, de winnaar van dinsdag, die Noppert stopte in de halve finales. De Nederlander maakte weinig kans tegen de Welshman, die uit de startblokken schoot. Price knalde naar een 5-1 voorsprong, waarna Noppert de schade enigszins herstelde. Volledig in het beeld van de wedstrijd maakte Price het in 15 pijlen af. Zijn gemiddelde: 104,98.

Desondanks kan Noppert met een goed gevoel terugkijken op de afgelopen twee dagen. Dat vertrouwen heeft hij nodig ook, want bij de World Series of Darts Finals in Amsterdam treft hij wereldtopper Stephen Bunting. Wie het ook niet getroffen heeft, is Michael van Gerwen.

Van Gerwen neemt geen risico

Hij treft in de AFAS Live landgenoot Wessel Nijman, die de laatste tijd goed in vorm is. Van Gerwen sloeg woensdag PC 27 over vanwege een medische reden. De Nederlander moet daardoor hard knokken voor een plekje op de Players Championship Finals, de laatste major voor het WK. Op die ranglijst staat Van Gerwen 103e, terwijl een plek bij de 64 noodzakelijk is voor deelname.

