Darter Gian van Veen verloor in de finale bij het toernooi Players Championship 26 in het Duitse Hildersheim van Gerwyn Price. De Welshman pakte de titel met 8-5.

Price trok de eerste zes legs naar zich toe, waarna The Giant een onwaarschijnlijke comeback leek te voltoioen. Maar die strandde op 5-6, met onder meer twee twaalfdarters in die reeks. Price nam de touwtjes weer in handen en ging onbedreigd over de finish.

Halve finale

Van Veen kwam in de halve finale Gary Anderson tegen. Hij plaatste tegen Anderson de break die beslissend bleek op 5-4. Vervolgens sleepte hij de slotleg gedecideerd binnen in 14 pijltjes.

Zo boekte hij een fraaie zege op een van de darters die hem vroeger inspireerden. Eind 2024 zei Van Veen bij de Grand Slam of Darts dit over de tweevoudig wereldkampioen: "Toen ik opgroeide, keek ik altijd naar Gary Anderson. Hij is mijn held."

PC 26 met ook Danny Noppert en Wessel Nijman in kwartfinale

Danny Noppert drong bij Players Championship 26 door tot de kwartfinale en had tegen Gary Anderson meerdere matchdarts om de laatste vier te bereiken. The Freeze bevroor helaas en vergooid zijn voorsprong op 5-3. De Schotse oud-wereldkampioen ging er vandoor met de zege: 6-5.

Ook Wessel Nijman was dicht bij de halve finale. Hij verloor de decider tegen Gerwyn Price: het werd 6-5 voor The Iceman.

World Series Darts Finals in Amsterdam

Van Veen is komend weekend niet van de partij bij de World Series Darts Finals in Amsterdam (in de zaal AFAS Live). Vorige week was er een kwalificatietoernooi waar nog wat startbewijzen klaar lagen. Van Veen drong wel door tot de laatste ronde van de qualifier, maar struikelde toen van Gabriel Clemens.

Beluister de podcast Darts Draait Door

Alle ogen zijn deze week gericht op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. Maar de Euro Tour in Praag beloofde weinig goeds voor Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld voor eigen publiek. Beiden gingen er pijnlijk af, waardoor er werk aan de winkel is. Al kan Van Barneveld volgens Vincent van der Voort 'toch niet teleurgestelder rondlopen dan nu' en irriteert de ex-prof zich mateloos aan alle hosanna rond Van Gerwen na één goede wedstrijd. Beluister dit en veel meer ins en outs van de dartswereld in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door hieronder, of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.