Michael van Gerwen verschijnt woensdag niet aan de oche voor Players Championship 27. De Nederlandse topdarter is dinsdag na het teleurstellende resultaat in het 26ste vloertoernooi dit jaar naar huis vertrokken om geen risico te lopen voor komend weekend, als hij voor eigen publiek mag spelen.

Het Duitse Hildesheim is dinsdag en woensdag decor van nieuwe vloertoernooien bij de PDC, maar voor de darters die vanaf vrijdag meedoen aan de World Series of Darts Finals is het ook de laatste kans op voorbereiding op wedstrijdniveau. Van Gerwen kon wel wat duels gebruiken om in vorm te komen, maar besloot toch om de laatste Players Championship deze week te laten schieten.

Geen risico richting Amsterdam

De Nederlander voelde zich niet helemaal lekker en besloot het zekere voor het onzekere te nemen en naar huis te gaan. Hem is er alles aan gelegen om vrijdagavond in de AFAS Live in Amsterdam in zijn beste vorm te verkeren. Van Gerwen keert dan terug voor eigen publiek tijdens de World Series of Darts Finals en moet er tegen landgenoot Wessel Nijman meteen staan. Nijman verkeert in topvorm en is misschien wel de favoriet om te winnen tegen MVG, vindt ex-prof Vincent van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Slecht nieuws voor belangrijke ranglijst

Van Gerwen loopt wel mogelijk belangrijk prijzengeld mis richting de Players Championship Finals eind november, maar dat is van ondergeschikt belang in deze week. Door zijn uitschakeling in de eerste ronde op dinsdag tegen Callan Rydz zakte hij weer naar plek 100 op die ranglijst en door zijn afmelding van woensdag zal hij mogelijk nog wat plaatsen zakken. Na PC27 zijn er nog zeven toernooitjes voor Van Gerwen om bij de beste 64 te eindigen en naar de laatste major van het jaar vóór het WK te mogen.

Vervanger

Door de afmelding van Van Gerwen werd reserve Christopher Wickenden opgeroepen door de PDC als zijn vervanger. Hij maakt woensdag zijn debuut op een PDC-vloertoernooi.

Alle ogen zijn deze week gericht op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. Maar de Euro Tour in Praag beloofde weinig goeds voor Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld voor eigen publiek. Beiden gingen er pijnlijk af, waardoor er werk aan de winkel is.