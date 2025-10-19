Dirk van Duijvenbode heeft in het Duitse Hildesheim net naast de grootste titel uit zijn carrière gegrepen. De Nederlandse topdarter verloor in de finale van het German Darts Championship met 8-6 van Nathan Aspinall. Voor Van Duijvenbode was het de derde keer dat hij een finale verloor op de Euro Tour.

Van Duijvenbode kende een geweldig weekend in Duitsland, want vrijdag gooide hij een negendarter en een dag later noteerde hij een ongekend gemiddelde van ruim 117 punten per beurt. Aubergenius had het zondag een stuk moeilijker, maar won wel van Martin Schindler, Peter Wright en Krzysztof Ratajskai en plaatste zich daarmee voor de derde keer in zijn loopbaan voor de finale van een Euro Tour-toernooi. In zijn vorige twee finales in 2023 kreeg hij pijlen om te winnen, maar beide keren trok hij alsnog aan het kortste eind.

In de eindstrijd kreeg Van Duijvenbode te maken met de grote plaaggeest van de Nederlandse darters. Aspinall, die dit jaar al twee Euro Tour-toernooien had gewonnen, rekende in de kwartfinales namelijk af met Jermaine Wattimena en was een ronde later te sterk voor Gian van Veen. De Engelsman kwam tegen Van Veen met 6-3 achter, maar won alsnog met 7-6.

Van Duijvenbode verliest spannende finale

Van Duijvenbode begon geweldig aan de finale en gooide in de eerste twee legs drie keer een 180. In de tweede leg was hij zelfs dichtbij zijn tweede negendarter van het weekend, maar bij pijl acht ging het mis. De Nederlandse topdarter bleef tot 2-2 gelijke tred houden met Aspinall, maar leek vanaf dat moment zijn focus kwijt te raken en dat kwam zijn spel niet ten goede.

Aspinall hield ondertussen het hoofd koel en reeg de legs aan elkaar. Hij liep razendsnel uit naar 6-2 en leek het beslissende gat te hebben geslagen. Van Duijvenbode hervond plotseling echter weer de concentratie en bij Aspinall ging het ineens een stuk minder. De Nederlander kwam helemaal terug in de partij en bracht de stand weer in balans: 6-6.

Net op het moment dat het leek dat Van Duijvenbode door ging drukken, kwam Aspinall weer beter in zijn spel. Hij won de laatste twee legs en hield de Nederlander daarmee van de grootste titel uit zijn loopbaan af.