Topdarter doet opvallende onthulling over karige loonstrook tijdens het WK darts

Luke Littler pakte dit jaar een forse prijzenpot met zijn zege op het WK darts, maar niet elke darter komt zo ver. Als je als speler in de eerste rondes strandt is de prijzenpot een heel stuk lager, onthult drievoudig deelnemer Matthew Edgar.

Niet lang geleden kwam het nieuws naar buiten dat het prijzengeld voor het WK in 2026 verdubbeld zal gaan worden. Daarnaast wordt het deelnemersveld uitgebreid. In plaats van 96 darters komen er nu 128 spelers aan de oche. Littler won vorig jaar een bedrag van 500.000 pond toen hij zijn wereldtitel omhoog mocht houden, maar als hij die titel prolongeert, dan pakt hij maar liefst één miljoen pond. Omgerekend komt dat neer op zijn 1.180.000 euro.

Enorme toename prijzengeld in darts: Michael van Gerwen mag zich verheugen op nieuwe miljoenen Groot nieuws uit de dartswereld. Daar wordt vanaf volgend jaar met nog meer miljoenen aan prijzengeld gestrooid. Ook het grootste dartstoernooi ter wereld, het WK darts, wordt aangepast. Het deelnemersveld wordt namelijk verhoogd van 96 naar 128 deelnemers.

Edgar

Na het horen van dit nieuws meldde Edgar zich op TikTok. In een video legt hij uit wat hij aan inkomsten kreeg tijdens zijn drie deelnames aan het PDC WK. Edgar deed in 2019, 2020 en 2021 mee. Volgens Edgar was het prijzengeld voor spelers die al vroeg uit het toernooi liggen niet hoog. In drie WK-deelnames verdiende de Engelsman in totaal een bedrag van 30.000 pond. Dat bedrag was verdeeld in twee keer 7.500 en een keer een klapper van 15.000.

Toch zijn er ook percentages van dat bedrag die je af moet dragen. Zo moet je volgens Edgar sowieso twee procent terug geven aan de PDC om überhaupt onderdeel van de organisatie te mogen zijn. Vervolgens moet je ook nog 500 pond aan de PDC betalen als een soort contributie. Die betaal je wel per jaar. Door de percentages die van het bedrag afgaan, kreeg Edgar van de 7500 pond die hij verdiende slechts 6800. Na belastingen bleef daar nog 5200 pond van over. Edgar gooit inmiddels zijn toernooien bij de BDO.