Gary Anderson won maandagavond in zijn World Grand Prix-opener van Raymond van Barneveld. Na de wedstrijd gaven de twee ervaren darters elkaar geen hand en achteraf vertelt de Schot daar wat meer over.

Anderson pakte maandagavond overtuigend de zege, maar na de wedstrijd gebeurde er iets opvallends. De Schot en Van Barneveld negeerden elkaar compleet en ze liepen zonder elkaar een hand te geven of aan te spreken weer van het podium af. Hoogst ongebruikelijk, want normaal gesproken is het geven van een handje wel een ongeschreven regel in de dartswereld.

'Ik was niet boos'

Achteraf wilde Anderson niet te veel ingaan op het incident met Van Barneveld. De goedlachse Schot reageerde wat sarcastisch op het ongemakkelijke moment met de Nederlander. "Ik word niet boos hoor. Toen ik won, toen was ik dolgelukkig joh. Ik zal een vishengel voor je kopen met de kerst. Als ik dit geld win, dan ben ik er direct vandoor", zo vertelde Anderson na zijn zege. Met die vishengel doelt The Flying Scotsman op het 'hengelen' naar quotes van de journalist.

Wel vertelde Anderson dat hij blij is met de ontwikkeling van het darts. De Schot speelt steeds vaker tegen jongeren en daar is hij blij mee. "Eerst speelde ik altijd tegen die oude rotten, maar nu is het jonge jongen na jonge jongen waar ik het tegen op moet nemen. Dan verlies ik wel tot mijn enorme teleurstelling, maar die jongens houden er echt van om te darten. Dat is een geweldig ding, maar ook gevaarlijk. Je gaat zo veel supersterren krijgen in de komende jaren."

'Vraag het maar aan hem'

Anderson werd nog wel gevraagd of hij ooit nog het podium op wil stappen met Van Barneveld. Die vraag counterde de Schot direct. "Dat moet je aan hem vragen. Hoe het is om het podium met mij te delen." Anderson wilde duidelijk niet veel kwijt over het voorval en ook vanuit de kant van Van Barneveld bleef het opvallend stil. Het blijft dus voorlopig onbekend of het niet schudden van de handen te maken had met een simpele miscommunicatie of een oplaaiend conflict.