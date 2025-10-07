Raymond van Barneveld heeft de tongen losgemaakt in de dartswereld tijdens de World Grand Prix. De Nederlandse topdarter verloor in een spannende wedstrijd van Gary Anderson in de eerste ronde en toonde zich niet van zijn sportiefste kant na de laatste pijl.

In Leicester maakten de ervaren Nederlander en zijn generatiegenoot uit Schotland er een spannende partij van. Anderson ging aan de leiding, zag Barney zich terugvechten in de partij en sloeg uiteindelijk toch toe toen de Nederlander wat kansen liet liggen in de beslissende leg.

Nadat Anderson zijn laatste dubbel noteerde en de wedstrijd besliste, gebeurde er iets opvallends. Beide heren wilden elkaar geen hand geven en negeerden elkaar. Dat kwam de Nederlander op de nodige kritiek te staan van fans op sociale media. Ook Viaplay-presentator Koert Westerman vond het 'een smetje' op de verder spannende wedstrijd.

Waarom Van Barneveld geen hand wilde geven aan de winnaar, is nog niet duidelijk. Wel is het zo dat het niet de eerste keer is dat Barney met zo'n actie van zich doet spreken. Vincent van der Voort haalde het ook al eens aan in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

In september claimde Fast Vinny tijdens de Euro Tour dat zijn landgenoot vaker zo'n reactie laat zien. Van der Voort vindt dat hij 'dat echt moet afleren.' "Geef je tegenstander gewoon een handje en neem dan je spulletjes mee en loop van het podium af."

Van Barneveld was niet de enige Nederlander die verloor. Ook Wessel Nijman (tegen Rob Cross) en Jermaine Wattimena gingen in de eerste ronde ten onder. Laatstgenoemde deed dat tegen een landgenoot: Danny Noppert.