Gian van Veen is in één klap een bekende naam bij elke Nederlander die weleens naar sport kijkt of het sportnieuws volgt (bij voorkeur via Sportnieuws.nl). Alleen: de nummer 2 van het WK darts 2026 heet helemaal niet Gian!

De 23-jarige topdarter uit Poederoijen in Gelderland is geboren als Pieter Gerard van Veen. Toch wordt hij al sinds jonge leeftijd Gian genoemd.

Maandag was Koert Westerman, onder meer presentator van het darts bij Viaplay, te gast bij De Oranjewinter op SBS6. Hij legde uit hoe Pieter Gerard veranderde in Gian.

'Een raar, maar ook wel hartverscheurend verhaal'

"Het is eigenlijk een raar, maar ook wel hartverscheurend verhaal", zo begon Westerman. "In de wijk waar hij opgroeide, daar is een jongetje overleden. Dat jongetje heette Gian. Dat maakte zo'n impact in die wijk, dat zijn ouders besloten hebben om hun eigen zoon Gian te noemen, zodat die jongen nooit vergeten zou worden."

"En dan speelt hij in de finale van het wereldkampioenschap. Wat hebben we van hem genoten. Jammer dat hij de finale verloor, maar hij heeft er geweldig op gereageerd. Hij heeft zijn verlies genomen. Alles klopt aan hem, qua karakter en als darter."

Prijzengeld

De populaire presentator stipt ook aan dat Van Veen nu de nummer 3 is op de ranglijst PDC Order of Merit. Daarop is hij Michael van Gerwen voorbij. Van Veen reageert bescheiden op dat feitje en Westerman vindt dat weer slim van The Giant.

Premier League Darts

Gian van Veen debuteert volgende maand in de Premier League. De verliezend WK-finalist is zoals verwacht door de bond PDC opgenomen in een select gezelschap van acht darters. De 23-jarige Van Veen verloor van Luke Littler in de finale van het WK (7-1). De regerend Europees kampioen maakte tijdens de mondiale eindronde indruk met overwinningen op Luke Humphries en Gary Anderson.

Van Veen is met de derde plaats de beste Nederlander op de wereldranglijst. Michael van Gerwen mag ook weer aan de Premier League deelnemen. Josh Rock is net als Van Veen voor de eerste keer uitverkoren. Littler, Humphries, Jonny Clayton, Stephen Bunting en Gerwyn Price completeren het deelnemersveld.