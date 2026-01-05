Nathan Aspinall behoort tot één van de pechvogels die geen uitnodiging kreeg voor de Premier League Darts 2026. De Engelse publiekslieveling zag onder anderen debutanten Gian van Veen en Josh Rock er met de tickets vandoor gaan. Maar daar hield de pech voor 'The Asp' niet op.

Aspinall zakte na zijn teleurstellende WK darts 2026, waarin hij al in de derde ronde werd uitgeschakeld door Kevin Doets, op plek 14 van de ranking. Ook won hij in 2025 geen groot toernooi. Voeg je die drie zaken samen, dan heeft de Engelsman net wat te weinig laten zien om door de PDC te worden uitgekozen voor het rondreizende toernooi.

Mr Brightside

Regelmatig geeft Aspinall aan dat hij de Premier League Darts helemaal geweldig vindt. Waar sommige darters klagen dat ze te veel moeten reizen (om die reden wil Gary Anderson niet meedoen) en anderen dat ze te vaak dezelfde tegenstanders treffen, daar geniet Aspinall volop van het evenement. Zijn beste resultaat is de finale in 2020.

Aspinall komt bij zijn wedstrijden op met het nummer Mr. Brightside van de band The Killers. Die meezinger zorgt voor een uitstekende sfeer in dartszalen. Soms spotten mensen dat Aspinall alleen al vanwege zijn opkomst zo vaak mocht meedoen aan de Premier League Darts.

Kebab

Dat hij dit jaar niet op pad mag met de Premier League Darts zal voor Aspinall een bittere teleurstelling zijn. En er ging maandag meer mis. Zondag was hij nog in Duitsland voor zijn deelname aan de tv-show Promi Darts WM, waarin topdarters een koppel vormden met sterren uit de regio. Maandag wilde hij naar huis vliegen. Vanwege de weersomstandigheden ging er een rood kruis door zijn vlucht. Hij, Stephen Bunting en Luke Humphries, die ook meededen aan Promi, waren daardoor gestrand.

Op Instagram laat Aspinall zien hoe ze toch nog wat maakten van de situatie. Hij schrijft: "Het vliegtuig ging gewoon weg zonder mij... Het enige wat je dan op een maandagochtend kan doen is kebab eten." Op de foto zitten de darters te genieten van een verse portie kebab. Pijnlijk is dat Bunting en Humphries wél uitgenodigd zijn voor de Premier League Darts...

Gian van Veen

Gian van Veen debuteert volgende maand in de Premier League. De verliezend WK-finalist is zoals verwacht door de bond PDC opgenomen in een select gezelschap van acht darters. De 23-jarige Van Veen verloor van Luke Littler in de finale van het WK (7-1). De regerend Europees kampioen maakte tijdens de mondiale eindronde indruk met overwinningen op Luke Humphries en Gary Anderson.

Van Veen is met de derde plaats de beste Nederlander op de wereldranglijst. Michael van Gerwen mag ook weer aan de Premier League deelnemen. Josh Rock is net als Van Veen voor de eerste keer uitverkoren. Littler, Humphries, Jonny Clayton, Stephen Bunting en Gerwyn Price completeren het deelnemersveld.