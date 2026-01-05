Luke Littler was de gelukkige die bij het WK darts 2026 de grootste hoofdprijs ooit in de sport binnen harkte. De 18-jarige Engelsman versloeg Gian van Veen en mag 1 miljoen pond bijschrijven. Wat te doen met al dat geld?

Ook het WK darts 2025 werd gewonnen door Luke the Nuke, die het jaar daarvoor debuteerde, als 16-jarige, met een plek in de finale. Na drie WK-finales op rij en talloze andere successen heeft Littler al meerdere miljoenen euro bij elkaar gegooid in korte tijd.

Vriendin

Direct na de finale zei Littler op het podium van Alexandra Palace te Londen dat hij in elk geval geen nieuwe auto gaat kopen van de koffers met geld die hij meeneemt uit de Engelse hoofdstad. Hij heeft namelijk recent nog een vehikel gekocht. Dat geeft hem nog meer ruimte om aan zijn vriendin te denken.

Tegen TalkSport zegt Littler: "Mijn vriendin mag wel iets bedenken. Ik zal haar zeker gaan verwennen". Zijn partner is Faith Millar. Ze was aanwezig bij de eindstrijd en mocht na afloop van de finale ook op het podium poseren met de trofee.

Voetbalplaatjes

Littler weet ook wel een cadeau voor zichzelf op te noemen. "Ik verzamel voetbalplaatjes. Ik denk dat ik een paar boxen daarvan moet kopen voor mezelf. Kaartjes van Panini, Topps enzo. Het is de schuld van Ginge", zo verwijst hij naar YouTuber Angry Ginge. "Hij heeft me verslaafd gemaakt aan Whatnot." Dat laatste is een app waarmee je kan meedoen aan veilingen.

Al snel moet Littler weer darten. De bond PDC organiseert midden januari de Bahrain Darts Masters. "We vliegen zondag naar Bahrain", zegt Littler. "We hebben een dag of vijf vrij en dan gaan we weer op pad. Ik wil die titel weer winnen in Bahrain en daarna de eerste editie van de Saudi Arabian World Series op mijn naam schrijven. Na dat toernooi gaan Faith, mijn ouders en ik naar Dubai voor een dag of vier om te chillen."

Belasting

Overigens zal Littler net als gewone stervelingen wel belasting moeten betalen. Hoeveel hij daaraan kwijt is, staat in het artikel hieronder.