Bij het WK darts 2026 kwam Kyana Frauenfelder regelmatig in beeld. Zij is namelijk de vriendin van Gian van Veen, de Nederlandse topdarter die het schopte tot de eindstrijd van het toernooi en inmiddels de nummer 3 is van de wereldwijde ranglijst.

Kyana Frauenfelder (22) speelt net als The Giant darts. Ze is nog niet doorgebroken en wil zichzelf twee jaar geven om te kijken of dat er nog wel in zit.

"Maar ik sta 100 procent achter Gian en moet kijken hoe mijn eigen leven daarin past", vertelde ze tijdens het toernooi aan het Algemeen Dagblad. "Ik ben er altijd voor hem. Zijn darten is veel belangrijker."

Management

Wat de Brabanste kan helpen bij haar eigen loopbaan als dartspeler is dat ze een deal heeft gesloten met een managementbureau. Op Instagram laten zij en Mach Darts Management weten dat ze in zee gaan met elkaar.

"We hebben achter de schermen al een tijdje samengewerkt", aldus het bureau. "We zijn blij dat we het nu officieel kunnen mededelen: Kyana Frauenfelder krijgt onze volledige steun. Ze hoort nu bij het team van Mach Darts Management. We geloven oprecht in haar talent. We kijken ernaar uit om samen te presteren in de Women's Series. Ook wil ze deelnemen en haar talent ontwikkelen in de PDC Development Tour."

Mach Darts

Van Veen zit al jarenlang bij Mach Darts. Zijn adres op Instagram is niet voor niks GianMachDarts. Marco Vrolijk, mede-oprichter van Mach Darts, sprak in 2021 mooie woorden over Van Veen toen hij werd gecontracteerd.

"We volgen Gian van Veen al geruime tijd, het eerste contact is eind 2020 gelegd". Toen was Van Veen nog een tiener. "Gian speelde een uitstekend jaar binnen de PDC Unicorn Development tours. Waarin hij meerdere keren met uitstekende resultaten tot de L16 kwam."

Premier League Darts

Gian van Veen debuteert volgende maand in de Premier League. De verliezend WK-finalist is zoals verwacht door de bond PDC opgenomen in een select gezelschap van acht darters. De 23-jarige Van Veen verloor van Luke Littler in de finale van het WK (7-1). De regerend Europees kampioen maakte tijdens de mondiale eindronde indruk met overwinningen op Luke Humphries en Gary Anderson.

Van Veen is met de derde plaats de beste Nederlander op de wereldranglijst. Michael van Gerwen mag ook weer aan de Premier League deelnemen. Josh Rock is net als Van Veen voor de eerste keer uitverkoren. Littler, Humphries, Jonny Clayton, Stephen Bunting en Gerwyn Price completeren het deelnemersveld.