Na maandenlang speculeren is nu eindelijk duidelijk geworden welke darters meedoen aan de Premier League Darts 2026. De lijst met acht spelers bevat twee Nederlanders: debutant Gian van Veen en Michael van Gerwen.

De Premier League Darts is een toernooi dat op diverse Europese locaties wordt gehouden. Eerst zijn er 16 speelavonden, op donderdag, waar er mini-toernooien met kwartfinales, halve finales en eindstrijd worden gehouden. Na elke speelavond wordt de ranglijst bijgewerkt. De spelers verdienen twee punten voor een plek in de halve finale, er zijn drie punten voor de verliezend finalist en vijf punten voor de winnaar.

Vervolgens stroomt na die 16 speelavonden de top 4 door naar de Final Four. Op één avond worden dan de halve finales en de ultieme eindstrijd van de Premier League Darts gehouden.

Deelnemers Premier League Darts 2026

De acht deelnemers aan de Premier League Darts 2026 zijn: Luke Littler, Luke Humphries, Gian van Veen, Michael van Gerwen, Jonny Clayton, Stephen Bunting, Josh Rock en Gerwyn Price. Rock en Van Veen zijn de enige debutanten. Zij nemen ten opzichte van vorig jaar de plekken in van Chris Dobey en Nathan Aspinall. Clayton keert dankzij een sterk WK weer terug in de Premier League. De uitnodiging voor de Welshman gaat dan weer ten koste van Rob Cross.

De dartsbond PDC kiest deze namen. Er zijn geen regels omtrent de selectie. Wel is het een soort ongeschreven regel dat de top 4 van de ranglijst een ticket krijgt. Daardoor waren Van Veen en Van Gerwen al wel zeker.

De eerste speelavond dit jaar is op donderdag 5 februari. De locatie is Newcastle. Op donderdag 16 april is Ahoy te Rotterdam aan de beurt. De Final Four wordt donderdag 28 mei gehouden in de O2 Arena te Londen.

The Class of 2026 🎓



Here's the 2026 @BetMGMUK Premier League Darts line-up!



👉 https://t.co/zeFzmf3ktA pic.twitter.com/TUkOqBztTX — PDC Darts (@OfficialPDC) January 5, 2026

De winnaar van het hele evenement verdient 350.000 pond. Alle deelnemers krijgen sowieso 80.000 pond voor de moeite. Een weekzege levert 10.000 pond aan bonus op. Het geld telt niet mee voor de ranglijst, de Order of Merit. De reden is omdat het een invitatie-toernooi is.

WK darts

Na het WK darts 2026 is de ranglijst flink opgeschud. Littler won op 3 jaunari 2026 het WK en bleef de nummer 1 van de Order of Merit, maar Van Veen sprong na zijn finaleplek van tien naar drie en Ryan Searle pakte met zijn halve finale genoeg geld om van plek 12 naar 8 te klimmen.