Gian van Veen houdt de Nederlandse eer hoog op het WK darts. Of moeten we zeggen Pieter Gerard? Afijn, op nieuwjaarsdag bereikte Van Veen ten koste van voormalig wereldkampioen Luke Humphries de halve finales. Maar het is niet alleen die prestatie die de tongen losmaakt in Engeland, dat doet ook zijn ware voornaam.

De 23-jarige Van Veen hield huis in het Alexandra Palace nadat Humphries in de openingsfase kostbare dubbels miste. The Gian molesteerde de Engelse nummer 2 van de wereld met 5-1 in sets en een gemiddelde boven de 105. Niet alleen haalde hij voor het eerst de halve finales, ook passeerde hij landgenoot Michael van Gerwen op de wereldranglijst. Van Veen is nu de nieuwe nummer 3, ook is hij zeker van deelname aan de Premier League.

Ware naam Gian van Veen maakt tongen los

De Nederlander toont al het hele WK een constante vorm. Vrijdagavond neemt hij het in de halve finales op tegen tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson, die eerder Jermaine Wattimena en Michael van Gerwen versloeg. Van Veen krijgt veel lof voor zijn spel en wekt steeds meer interesse. Dus zijn mensen zich gaan verdiepen in hem en zijn Wikipedia-pagina.

Daarop staat dat hij geboren is als Pieter Gerard. Het zorgt voor verbazing bij de internationale dartsfans. "Gian is zo veel cooler", schrijft iemand op het sociale medium X. "Wauw, dit verbaast me enorm", reageert een ander. En: "Hoe kon ik dit nou niet weten?!"

Nummer 1 van Nederland

Na zijn fantastische zege op Humphries glunderde Van Veen van trots. Door de smak prijzengeld die hij dit WK verdiende is hij al zeven plekken gestegen op de wereldranglijst. Hij mag zich daardoor de beste Nederlander noemen. "Ik had dat nooit als doel, want ik dacht niet dat het kon", sprak Van Veen op de persconferentie na zijn zege.

"Als Nederlander kijk je zo erg op tegen die jongens. Eerst tegen Raymond van Barneveld en daarna tegen Michael van Gerwen. Ik wilde wel graag de tweede Nederlander op de ranking worden, maar dat ik nu de eerste ben is echt ongelofelijk", verzekerde hij. Vrijdag neemt hij het op tegen zijn idool Gary Anderson voor een plek in de finale. "Ik had nooit gedacht dat ik zo veel jaar later zelf tegen hem zou staan in de halve finale van het WK."

Van Veen en Anderson betreden na regerend wereldkampioen Luke Littler en Ryan Searle het podium.

