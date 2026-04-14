Wessel Nijman maakte dinsdag indruk met zijn derde zege van het jaar op een Players Championship-toernooi. Daarmee heeft hij ook een mooi bedrag aan prijzengeld verdient en doet hij goede zaken in het Pro Tour-klassement.

Nijman heeft 15.000 pond verdient met zijn eindoverwinning en daarmee heeft hij in totaal al behoorlijk wat prijzengeld bij elkaar gesprokkeld dit jaar. In de finale trof de 25-jarige dinsdag routinier Scott Waites. De nummer 102 van de wereld was niet opgewassen tegen de Nederlander, die met 8-2 veel te sterk was en weer 101.34 gemiddeld gooide.

Ranglijst

Door zijn prestatie doet hij goede zaken in de Order of Merit. Hij staat met een totaalbedrag van 434.500 pond nu op plek 18 in de ranglijst en heeft de Belgische Mike De Decker (420.000 pond) ingehaald.

In het klassement van de Pro Tour heeft Nijman zijn koppositie verstevigt. Hij voert de lijst aan met een bedrag van 219.250 pond. Het gat met de nummer twee is groot. Chris Dobey heeft 162.500 pond achter zijn naam staan. Op plek drie staat Nathan Aspinall met 149.750 pond.

Uitstekend jaar

Nijman won eerder dit jaar ook al Players Championship 2 en 8 en won ook zijn allereerste Euro Tour. Hij werd daarmee pas de vierde Nederlander met een dergelijk toernooi op zijn naam, na Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld en Vincent van der Voort.

