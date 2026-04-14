Luke Littler was de afgelopen jaren zonder twijfel de beste darter ter wereld, maar de jonge Brit lijkt met zijn gedrag zijn eigen glazen in te gooien. Zijn ruzie met Gian van Veen doet nog altijd de nodige stof opwaaien en dan wordt hij donderdag ook nog eens in Rotterdam verwacht.

"Luke Littler kan maar beter zijn excuses aanbieden", gooit voormalig tophockeyster Naomi van As een stelling op richting oud-ploeggenote én dartsliefhebber Ellen Hoog. Die laat er geen twijfel over bestaan. "Eens! Er was flinke onenigheid tussen Luke Littler en Gian van Veen."

Wat is er aan de hand? Bij de Premier League-avond in Manchester ging het mis tussen Littler en Van Veen. De Nederlander mistte een matchdart, waarna zijn opponent het publiek opzweepte en stond te juichen. Vervolgens toonde de nog altijd pas 19-jarige Littler zich nogal kinderachtig, door Van Veen op Instagram letterlijk uit te lachen. Dat kwam de regerend wereldkampioen duur te staan.

'Zwaar onder de indruk'

"Het is uiteindelijk best wel een dingetje geworden", aldus Hoog over de dartsrel. "Want Littler moest afgelopen week tegen Stephen Bunting en werd echt volledig uitgejouwd door het publiek in Brighton. Hij werd er ongemakkelijk van, ging een beetje tegen zijn schouders tikken en deed zijn hand achter zijn oor van kom maar, kom maar, kom maar. Maar hij was er duidelijk zwaar van onder de indruk, want hij gooide echt megaslecht."

"Hij is natuurlijk op dit moment echt de beste darter die er rondloopt", weet Hoog. "Maar trek je niet zoveel aan van al die randzaken... Hij is zo snel onder de indruk van het publiek of van tegenstanders. Hij laat zich zo kennen.”

'Jonge hond'

Van As heeft wel een verklaring voor het gedrag van Littler: "Hij is ook nog een tiener. Hij is nog zo jong." Hoog lachend: "Ja, hij ziet er natuurlijk uit als 35…" Van As: “Ja, maar deze jongen is gewoon nog een tiener. Zo'n jonge hond. Hij heeft wat darts betreft al veel ervaring, maar qua gedrag gewoon niet en dan ga je fouten maken.”

Premier League Darts in Ahoy

"Gian van Veen is best wel nuchter en een sympathieke gozer", vindt Hoog. "Dat is echt wel een goeie jongen. Dus iedereen staat natuurlijk aan zijn kant. Daar had Littler het wel moeilijk mee. En donderdag wordt het nog moeilijker, want dan speelt hij in Rotterdam.” Van As waarschuwt Littler richting de elfde speelronde van de Premier League Darts in Ahoy: “Maak je borst maar nat, maak je borst maar nat!”

Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In de nieuwste aflevering onder anderen aandacht voor de emotionele editie van Parijs-Roubaix, schoonmoeder Leontien van Moorsel en de BV van Jutta Leerdam.