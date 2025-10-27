Gian van Veen is na het winnen van het EK darts opeens de nummer zeven van de wereld. De Nederlandse topdarter heeft nu dan ook het gevoel dat hij 'echt tussen de grote namen thuishoort'. De pas 23-jarige Van Veen hoopt dan ook op een plekje in de Premier League volgend jaar.

Van Veen won het EK darts door Michael van Gerwen te verslaan in de halve finale en vervolgens Luke Humphries in de eindstrijd. Twee oud-wereldkampioenen die het aflegden tegen het jonge talent. Voor The Giant was het zijn eerste majortitel. De tranen vloeiden dan ook rijkelijk na zijn laatste pijl, maar dat had hij van te voren niet verwacht.

Van Veen sprak een dag na zijn fantastische zege met het AD: "Altijd als ik mensen een titel zag winnen en in tranen zag uitbarsten op het podium dacht ik: jonge jonge, dat gaat mij nooit gebeuren. Maar ik gooi die pijl, win de titel en voel de tranen gewoon komen. Ik dacht: huh, dit gaan we toch niet echt doen? Ach, hoort erbij, blijkbaar."

Premier League

Humphries had na de verloren finale lovende woorden voor zijn tegenstander. De huidige nummer één van de wereld wist dat er al een titel voor hem zat aan te komen. De Engelsman noemt Van Veen 'een ongelooflijke darter'. "Hij is 100 procent Premier League-materiaal. Ik ben trots op hem."

De Premier League is een invitatietoernooi met de acht beste darters ter wereld, die zeventien weken lang van locatie naar locatie reizen om voor een enorm bedrag te gooien. "Ja, dat zou echt een droom zijn", is Van Veen duidelijk over deelname aan de Premier League. "Natuurlijk zou ik die uitnodiging direct accepteren."

Critici de mond gesnoerd

Van Veen, die tot zondag alleen één vloertoernooitje had gewonnen, heeft het idee dat hij de critici de mond heeft gesnoerd. "Op social media zie je ook mensen zeggen dat ze me in de Premier League willen zien. Dan zijn de reacties vaak: laat hem eerst maar eens wat winnen. Nou, dat is gelukt. Ik heb nu echt het gevoel dat ik tussen de grote namen thuis hoor."