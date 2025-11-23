Jermaine Wattimena houdt de Nederlandse eer op de Players Championship Finals knap hoog. De topdarter uit Westervoort moest in de kwartfinale hard werken tegen James Wade, maar trok het duel in een spannende slotfase over de streep.

Wattimena wist van tevoren dat hij een zware dobber zou krijgen aan Wade. De Engelsman staat bekend om zijn trucjes en laat zich door niks en niemand van zijn stuk brengen. De snel gooiende Nederlander moest zich concentreren in zijn eigen legs en deelde in de eerste twee sessies een paar tikjes uit. Hij stond na twee pauzes met 6-4 voor en had daarmee de eerste stap naar een halve finale gezet.

156-finish

Wade gaf echter niet op en kwam terug tot 7-7. De Nederlander liet vervolgens zien over stalen zenuwen te beschikken en liep weg van de Engelsman, die steeds scorend wat tekort kwam. Op 9-8 mocht hij zelf beginnen aan de achttiende leg en die gooide hij waanzinnig uit. Met ee 156-finish verzekerde de enig overgebleven Nederlander in Minehead zich van de halve finales. Daarin neemt hij het op tegen Nathan Aspinall, die met een sterke wedstrijd Josh Rock uitschakelde.

34.000 euro prijzengeld

De andere halve finale van de Players Championship Finals gaat tussen Luke Littler en Gerwyn Price. De overgebleven vier darters zijn nu al zeker van 34.000 euro. Daarmee maakt Wattimena een sprongetje op de wereldranglijst. Hij is nu virtueel de nummer 19 van de Order of Merit en wipt over zijn tegenstander Aspinall heen als hij hem verslaat in de halve finale. Bij een zege is hij ook zeker van een plek in de top-16 van de wereld, een magische grens in het darts.

Tweede halve finale ooit op een major

Het is pas de tweede keer in zijn carrière dat Wattimena in een halve finale van een major staat. Vorig jaar reikte hij tot de finale van het EK, waarin hij verloor van Ritchie Edhouse. Dit jaar zette hij zijn goede vorm door met het winnen van twee vloertoernooien bij de PDC.