Luke Littler kon zijn lachen niet bedwingen nadat tegenstander Chris Dobey zondagmiddag in de kwartfinale van de Players Championship Finals een enorme misser maakte. De topdarter, die in Minehead hoopt zijn eerste toernooizege aldaar te boeken, grapte er met Dobey over op het podium.

Beide topdarters lieten een niveau van jewelste zien. Met gemiddeldes van ver boven de honderd was het smullen geblazen in de openingsfase. De eerste pauze van de kwartfinale werd bijna bereikt met een absoluut hoogtepunt. Dobey gooide acht perfecte pijlen in de vijfde leg en mocht dus aanleggen voor een iconische negendarter. Vanaf 147 waren triple-19 en triple-18 raak, dus resteerde voor Hollywood alleen nog maar dubbel-18 om het publiek in Engeland gek te krijgen.

Grappen en grollen

De zenuwen sloegen zichtbaar op zijn arm, want hij trok zijn pijl ver onder de benodigde dubbel. Sterker nog: hij gooide zich nog eerder bijna dood dan dat hij in de buurt kwam van het hoogtepunt. Hij boog teleurgesteld diep door zijn heup en kwam met een lach om zijn gezicht weer overeind. Met twee handen gaf hij overdreven aan hoeveel het scheelde voor de perfecte leg voor hem. Littler speelde achter hem het spelletje mee en keek voor de grap met samengeknepen ogen naar het bord, om te spelen alsof hij niet zag of-ie mis of raak was.

Met een lach van het podium

De twee konden er allebei om lachen en gingen met een grote lach van het podium af om van de eerste pauze te genieten. Vooral voor Dobey was het fijn dat zijn gigantische misser niet werd afgestraft door de nummer 1 van de wereld. Dobey hield zijn eigen leg en ging met 'maar' 3-2 achter de eerste pauze in. Hoewel ze het wereldniveau van tussen de 105 en 110 gemiddeld allebei volhielden in de rest van de wedstrijd, moest Dobey het hoofd diep buigen voor Littler.

Luke Littler - Gerwyn Price

The Nuke maakte snel korte metten met de ambities van Dobey en stuurde hem met 10-5 naar huis. In de halve finales treft hij zondagavond Gerwyn Price. Die worstelde zich op zijn beurt langs Daryl Gurney in de eerste kwartfinale van de Players Championship Finals. Jermaine Wattimena is de enig overgebleven Nederlander.