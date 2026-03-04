Jonny Clayton keert donderdagavond terug in Cardiff voor de Premier League Darts. In de hoofdstad van 'zijn' Wales treft hij in de kwartfinale meteen Gian van Veen, de Nederlander die zijn debuutseizoen in de Premier League beleeft en al knap op plek twee staat. Clayton droomt al weken van deze speciale avond.

'The Ferret' verdween drie jaar geleden uit de Premier League, maar werkte zich vorig jaar op tot nummer vijf van de wereld en kreeg een uitnodiging voor deze editie. Daardoor keert Clayton nu weer terug op voor hem heilige bodem. "Hier heb ik drie jaar op gewacht, ik heb er heel erg veel zin in", blikt Clayton vooruit op de vijfde speelronde van het lucratieve invitatietoernooi. "Het publiek in Wales is uniek."

'Er is geen betere plek'

Volgens hem kunnen mensen diezelfde vraag stellen aan de andere Welshe darter in de Premier League; Gerwyn Price. "Er is geen betere plek, het is fantastisch. De sfeer wordt heel speciaal donderdagavond. Het zou een droom zijn om een negendarter te gooien voor mijn eigen fans, zoals Josh Rock dat vorige week deed in Belfast. Dat was schitterend en hopelijk kan ik hetzelfde doen. Ik wil Gezzy (Gerwyn Price, red.) in de finale treffen. Het zou een geweldige avond zijn als de twee Welshe jongens in de finale staan."

Stephen Bunting

Dan zullen Clayton en Price eerst allebei twee wedstrijden moeten winnen. Clayton eerst van Van Veen en Price moet eerst tegen Stephen Bunting. Laatstgenoemde won vorige week zijn eerste avond en is van de hatelijke nul af. Hij is niet van plan om nu weer even 'terug in z'n hok' te gaan en zeker niet voor Price. "Ik heb veel geleerd van vorig jaar, toen duurde het acht weken voor mijn eerste zege. Ik ben blij dat ik nu al van die last op m'n schouders af ben."

Bunting ziet zijn zege in Belfast vorige week als 'een van de mooiste van zijn carrière'. "Ik geloof er nog steeds in dat ik tot de beste spelers ter wereld hoor en dat ik het verdien om in de Premier League te staan. Die zege in Belfast laat dat wel zien."

Programma avond vijf, Cardiff



Michael van Gerwen - Luke Humphries

Gian van Veen - Jonny Clayton

Gerwyn Price - Stephen Bunting

Luke Littler - Josh Rock

Halve finales

Van Gerwen/Humphries - Van Veen/Clayton

Price/Bunting - Littler/Rock

