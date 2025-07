Dat Luke Littler een aardig pijltje kan gooien, weten we inmiddels wel. Helaas voor de 18-jarige darter loopt niet alles soepel voor hem. Zo is hij deze week maar liefst voor de vierde keer gezakt voor zijn autotheorie.

Littler won op 17-jarige leeftijd het WK darts, waardoor hij de jongste darter ooit werd die dit prestigieuze toernooi op zijn naam schreef. Later die maand kon hij zijn overwinning eindelijk vieren met een legaal pilsje, toen hij 18 werd.

Inmiddels is hij druk bezig met het bereiken van de volgende mijlpaal als tiener: het halen van zijn rijbewijs. Maar helaas voor Littler weet hij beter zijn pijltjes in de triples te gooien dan dat hij vragen goed beantwoord op zijn theorie-examen. De Brit heeft nu al vier pogingen gedaan, maar bij alle keren faalde hij.

Uitslag

Op zijn Instagram-story deelde de darter een foto van de uitslag van zijn theorie-examen. Bovenaan de brief stond: "Het spijt me u te moeten mededelen dat u niet geslaagd bent voor uw autotheorie-examen". Littler schrijft er zelf bij: 'Vierde keer... en het blijft doorgaan"

i @lukethenukelittler op Instagram.

Op de foto is te zien dat Littler wel slaagde voor het onderdeel meerkeuzevragen, met een score van 45 uit 50. Maar het ging mis bij het onderdeel gevaarherkenning. Daar scoorde hij 41 van de 75 punten, net onder de benodigde 43 om te slagen.

Voortdurend probleem

Het is al langer bekend dat de 18-jarige darter grote moeite heeft met het behalen van zijn rijbewijs. Zo werd hij in juni al eens in de zeik genomen door zijn goede vriend Morgan Burtwistle, beter bekend als livestreamer AngryGinge, die hem maar belachelijk bleef maken met het zakken voor zijn autotheorie.

Het duo was te zien in het programma Celebrity Gogglebox, waar Littlers YouTube-vriend hem ondervroeg over zijn goed gevulde prijzenkast. Wijzend naar de indrukwekkende trofeeën op een plank naast de bank, vroeg AngryGinge: “Wat hebben we hier allemaal achter ons staan, Luke?”. waarop Littler zei: "Wat hebben we niet?"

De twee hadden het vervolgens over de indrukwekkende prestaties van het jonge darttalent, maar toen plaagde Burtwistle hem. "Je kunt dit allemaal, maar je slaagt niet voor je theorie-examen". Littler gaf daarop lachend toe dat het hem inderdaad maar niet wil lukken om zijn autotheorie te halen.

Droomauto

Hoewel hij nog niet de weg op mag, weet Littler al precies welke auto hij wil: een bescheiden Mercedes A-klasse. Dat is een stap omhoog ten opzichte van zijn eerdere favoriet, de Ford Focus. De Brit heeft zelfs al een specifiek model op het oog dat hij met zijn prijzengeld van een half miljoen pond wil aanschaffen.

Het geld is in ieder geval geen probleem voor het darttalent. De tijd doet het alleen leren wanneer hij eindelijk de weg op mag.