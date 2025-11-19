Luke Littler is afgelopen weekend de nummer één van de wereld geworden. De beste darter aller tijden, Phil Taylor, geeft als ervaringsdeskundige wat advies aan de piepjonge wereldkampioen.

De jonge dartsensatie was al officieel de beste van de wereld bij het behalen van zijn finale plek op de Grand Slam of Darts. Desondanks had hij nog genoeg motivatie in de finale. Hij won overtuigend met 16-11 van Luke Humphries en verdedigde zo succesvol zijn titel op het prestigieuze toernooi.

Lovende woorden van Taylor

Dartsicoon Phil Taylor heeft nooit getwijfeld aan de 18-jarige zijn kunnen. tegenover talkSPORT vertelde hij: "Het was slechts een kwestie van tijd voordat hij nummer één zou worden, daar is nooit twijfel over geweest. Het is gewoon hoe hij is. Hij gedraagt zich geweldig. Hij is een lieve jongen, heel rustig. Het is geen feestbeest, wat indruk op me maakte omdat hij niet door geld wordt gedreven.”

"Hij gaat gewoon door. Hij raakt niet van slag, de schijnwerpers doen hem niets, en hij incasseert alles zonder morren. Ik vind hem geweldig”, vervolgde hij. Het is een buitengewone opmars voor Littler. Hij heeft inmiddels meer dan 2,6 miljoen pond aan prijzengeld verdiend, en nog veel meer aan sponsorcontracten. Hij wordt in januari pas 19. Toen Taylor even oud was, verdiende hij slechts 40 pond per week als technicus in een metaalfabriek.

Littler is gewaarschuwd

Maar de nieuwe nummer één is wel gewaarschuwd. Taylor vertelt dat toen hij zelf alles won iedereen hem haatte. Hij verwacht precies hetzelfde bij The Nuke, al helemaal als hij het aankomende WK wint en nog eens 1 miljoen pond aan prijzengeld mag bijschrijven.

Littler won vorig jaar op het WK de finale van Micheal van Gerwen en werd zo de jongste WK-winnaar ooit. Dit jaar staat er nog meer op het spel aangezien het prijzengeld is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar en de winnaar dit jaar met 1 miljoen pond wegloopt.