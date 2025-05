Topdarter Luke Littler trekt keutel in: dreigement van wereldkampioen blijkt niets waard

Luke Littler kreeg het de afgelopen tijd regelmatig aan de stok met fans tijdens toernooien in Duitsland en daardoor dreigde hij de evenementen in dat land voor lange tijd te boycotten. De wereldkampioen kondigde aan pas tijdens het EK in oktober weer naar ons buurland af te reizen, maar dat dreigement blijkt niets waard.

Littler staat namelijk op de officiële deelnemerslijst voor de World Cup of Darts. Dat toernooi wordt van 12 tot en met 15 juni in de Eissporthalle in Frankfurt gehouden en dus reist de wereldkampioen eerder dan beloofd alweer af naar Duitsland.

Goede vriend zet teleurstellende Michael van Gerwen op scherp: 'Daarna zal hij iets anders moeten doen' Een nederlaag in de eerste ronde en een afmelding; dat is de 'oogst' van topdarter Michael van Gerwen na weer twee vloertoernooien. De Nederlander ziet zichzelf op de helft van de Players Championships op een dramatische positie staan. Toch is er volgens goede vriend en ex-profdarter Vincent van der Voort nog geen reden voor paniek.

De 18-jarige topdarter gaat zijn debuut maken op het landentoernooi. Hij zal samen met Luke Humphries Engeland vertegenwoordigen. De twee Luke's vormen het absolute dreamteam op de World Cup, want ze zijn de winnaars van de vorige twee WK's en staan ook op de eerste en tweede plaats van de wereldranglijst.

Clash met Duitse fans

Littler is in Engeland een van de publiekslievelingen, maar in Duitsland lijkt dat totaal anders te liggen. Hij kreeg het begin april tijdens de speelronde van de Premier League in Berlijn al aan de stok met de fans, maar enkele weken later ging het helemaal mis tijdens een Euro Tour-toernooi in München.

De wereldkampioen werd tijdens de German Darts Grand Prix uitgefloten en ook was er veel boegeroep te horen. De Engelsman verloor uiteindelijk in de halve finales van Gian van Veen en uitte vervolgens zijn frustraties via een bericht op Instagram: "Ik had eigenlijk niet naar München moeten gaan, maar ik moest hoe dan ook gaan. Het volgende toernooi voor mij in Duitsland is in Dortmund, en ben blij om dat te zeggen."

Littler leek dus pas in oktober weer naar Duitsland af te gaan reizen, maar al snel was het de vraag of hij woord zou houden door de World Cup. Dat is dus niet het geval, want de wereldkampioen is volgende maand dus alweer te zien in ons buurland en het is dan natuurlijk de grote vraag hoe de fans hem daar gaan ontvangen.

Nederland zonder Van Gerwen

Danny Noppert en Gian van Veen verdedigen bij de World Cup de Nederlandse eer. Op basis van de ranking zou Noppert eigenlijk een duo vormen met Michael van Gerwen, maar de nummer 3 van de wereld is tijdens het toernooi op vakantie en heeft zich dus afgemeld.

Vakantie van topdarter Michael van Gerwen betekent slecht nieuws voor Nederlandse collega's Michael van Gerwen kondigde eerder al aan dat hij vanwege vakantieplannen niet meedoet aan de World Cup of Darts. De PDC heeft woensdag de officiële deelnemerslijst van dat landentoernooi bekendgemaakt en daar staat Van Gerwen inderdaad niet op. Danny Noppert en Gian van Veen vormen het Nederlandse team, maar de vakantie van hun landgenoot bezorgt hen extra werk.

Beluister de podcast Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreken Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes alle ins en outs van de afgelopen dartsweek en wat er nog komen gaat. De kansen van Michael van Gerwen in de Premier League Darts komen voorbij en ook krijgt de PDC weer de wind van voren. Beluister dit en meer in de nieuwe aflevering, die hieronder te beluisteren is of via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.