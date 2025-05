Vakantie van topdarter Michael van Gerwen betekent slecht nieuws voor Nederlandse collega's

Het einde van de Premier League Darts komt alweer in zicht. Na zestien weken is de grote finale-avond in de O2 Arena in Londen, waar de vier beste darters strijden om de hoofdprijs. Michael van Gerwen is de enige Nederlandse deelnemer na een veelbesproken selectie en moet vrezen voor een vroegtijdige uitschakeling. Lees hier alles wat je moet weten over het lucratieve toernooi.