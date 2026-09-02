Medio september reizen de beste darters ter wereld af naar Amsterdam voor de World Series of Darts Finals. Ook zes Nederlandse landgenoten doen een gooi naar de titel. Voor Danny Noppert wacht een loodzware loting, terwijl Michael van Gerwen op papier gunstiger is gekoppeld. Bekijk hier het volledige programma.

Als afsluiter van de World Series speelt de mondiale dartstop van 17 tot en met 20 september in de Afas Live in Amsterdam voor de grote titel. Zes Nederlanders hopen voor succes te zorgen voor het overwegend Oranje-publiek. Al is een enkeling na de loting wellicht wat minder zelfverzekerd.

Nederlanders in actie

Danny Noppert heeft de zwaarst mogelijke loting gekregen. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen wereldkampioen Luke Littler, die het toernooi in 2024 won. De loting was voor Jermaine Wattimena weliswaar iets gunstiger, maar met Luke Humphries heeft ook hij een loodzware tegenstander. Ook voor Kevin Doers wacht een behoorlijke kluif. Hawkeye treft met Ross Smith een darter die in topvorm verkeert.

Voor Michael van Gerwen was het toernooi in 2025 zijn laatste grote prijs. Hij won het toernooi al zes keer. Met de Filipijn Lourence Ilagan liggen er voor de Brabander genoeg kansen op de tweede ronde. Wessel Nijman duelleert met de ervaren Australiër Simon Whitlock, terwijl Gian van Veen, de beste Nederlandse darter van het moment, Chris Dobey treft achter de oche.

Programma World Series of Darts Finals

Het toernooi vindt plaats van donderdag 17 tot en met zondag 20 september. Op de donderdag- en vrijdagavond wordt de eerste ronde gespeeld.

Donderdag 17 september (19.00 uur)

Eerste ronde:

Viktor Tingstrom - Man Lok Leung

Rob Cross - Ryan Searle

Karel Sedlacek - Ben Robb

Kevin Doets - Ross Smith

Stephen Bunting - Josh Rock

Luke Humphries - Jermaine Wattimena

Michael van Gerwen - Lourence Ilagan

Gian van Veen - Chris Dobey

Vrijdag 18 september (19.00 uur)

Eerste ronde:

Adam Leek - Jim Long

Motomu Sakai - Callan Rydz

Wessel Nijman - Simon Whitlock

Nathan Aspinall - Raymond Smith

James Wade - Damon Heta

Gerwyn Price - Brody Klinge

Luke Littler - Danny Noppert

Jonny Clayton - Alexis Toylo

Zaterdag 19 september (13.00 uur)

Tweede ronde:

Van Gerwen/Ilagan - Doets/Ross Smith

Humphries/Wattimena - Tingstrom/Leung

Bunting/Rock - Cross/Searle

Van Veen/Dobey - Sedlacek/Robb

Volgorde nader te bepalen

Zaterdag 19 september (19.00 uur)

Tweede ronde:

Price/Klinge - Leek/Long

Wade/Heta - Nijman/Whitlock

Littler/Noppert - Aspinall/Raymond Smith

Clayton/Toylo - Sakai/Rydz

Volgorde nader te bepalen

Zondag 20 september (13.00 uur)

Kwartfinales

Zondag 20 september (19.00 uur)

Halve finales en de finale