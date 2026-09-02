Medio september reizen de beste darters ter wereld af naar Amsterdam voor de World Series of Darts Finals. Ook zes Nederlandse landgenoten doen een gooi naar de titel. Voor Danny Noppert wacht een loodzware loting, terwijl Michael van Gerwen op papier gunstiger is gekoppeld. Bekijk hier het volledige programma.
Als afsluiter van de World Series speelt de mondiale dartstop van 17 tot en met 20 september in de Afas Live in Amsterdam voor de grote titel. Zes Nederlanders hopen voor succes te zorgen voor het overwegend Oranje-publiek. Al is een enkeling na de loting wellicht wat minder zelfverzekerd.
Nederlanders in actie
Danny Noppert heeft de zwaarst mogelijke loting gekregen. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen wereldkampioen Luke Littler, die het toernooi in 2024 won. De loting was voor Jermaine Wattimena weliswaar iets gunstiger, maar met Luke Humphries heeft ook hij een loodzware tegenstander. Ook voor Kevin Doers wacht een behoorlijke kluif. Hawkeye treft met Ross Smith een darter die in topvorm verkeert.
Voor Michael van Gerwen was het toernooi in 2025 zijn laatste grote prijs. Hij won het toernooi al zes keer. Met de Filipijn Lourence Ilagan liggen er voor de Brabander genoeg kansen op de tweede ronde. Wessel Nijman duelleert met de ervaren Australiër Simon Whitlock, terwijl Gian van Veen, de beste Nederlandse darter van het moment, Chris Dobey treft achter de oche.
Programma World Series of Darts Finals
Het toernooi vindt plaats van donderdag 17 tot en met zondag 20 september. Op de donderdag- en vrijdagavond wordt de eerste ronde gespeeld.
Donderdag 17 september (19.00 uur)
Eerste ronde:
Viktor Tingstrom - Man Lok Leung
Rob Cross - Ryan Searle
Karel Sedlacek - Ben Robb
Kevin Doets - Ross Smith
Stephen Bunting - Josh Rock
Luke Humphries - Jermaine Wattimena
Michael van Gerwen - Lourence Ilagan
Gian van Veen - Chris Dobey
Vrijdag 18 september (19.00 uur)
Eerste ronde:
Adam Leek - Jim Long
Motomu Sakai - Callan Rydz
Wessel Nijman - Simon Whitlock
Nathan Aspinall - Raymond Smith
James Wade - Damon Heta
Gerwyn Price - Brody Klinge
Luke Littler - Danny Noppert
Jonny Clayton - Alexis Toylo
Zaterdag 19 september (13.00 uur)
Tweede ronde:
Van Gerwen/Ilagan - Doets/Ross Smith
Humphries/Wattimena - Tingstrom/Leung
Bunting/Rock - Cross/Searle
Van Veen/Dobey - Sedlacek/Robb
Volgorde nader te bepalen
Zaterdag 19 september (19.00 uur)
Tweede ronde:
Price/Klinge - Leek/Long
Wade/Heta - Nijman/Whitlock
Littler/Noppert - Aspinall/Raymond Smith
Clayton/Toylo - Sakai/Rydz
Volgorde nader te bepalen
Zondag 20 september (13.00 uur)
Kwartfinales
Zondag 20 september (19.00 uur)
Halve finales en de finale