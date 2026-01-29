De Winmau World Masters is al vier Nederlanders armer. Donderdagavond begon de eerste ronde met daarin zeven landgenoten, daarvan zijn we al een groot gedeelte kwijt. Voor topdarters Wessel Nijman, Jermaine Wattimena en Niels Zonneveld viel al snel het doek. Later volgde ook nog Michael van Gerwen.

Nijman gooide zich knap door het kwalificatietoernooi. Dat leverde de Nederlander een partij op tegen Jonny Clayton. De nummer 5 van de wereld kende echter geen genade met Nijman. Overtuigend met een gemiddelde van 102,83 gooide de Welshman zich naar de tweede ronde.

Dat terwijl de eerste set nog naar Nijman ging. Daarna ging de turbo aan bij Clayton. Hij won legs in 11, 14, 17, 16, 17 en 17 darts. Kortom: een solide pot van de voormalig winnaar van de Premier League Darts.

Snel einde verhaal voor Wattimena

Wattimena strandde op het WK darts na een zinderende partij tegen Gary Anderson in de derde ronde (4-3 verlies). Tegenstander Chris Dobey ging er een ronde eerder al verrassend uit tegen Andrew Gilding. Toch was het klasseverschil groot tijdens de wedstrijd in de eerste ronde van de World Masters.

Wattimena won de eerste leg, vervolgens gingen er liefst vijf op rij naar Dobey. Die kwam daardoor eenvoudig met 2-0 voor in sets. Op de World Masters wordt er gespeeld in best of three legs in een set. Pas in de derde set zette Wattinema zich weer op het scorebord. Hij maakte er 1-1 van in legs. Scorend was The Machine Gun niet in staat om Dobey bij te benen. De Engelsman won dan ook met 3-0.

Niels Zonneveld kan niet weer stunten

Meteen daarna kwam Niels Zonneveld aan de oche. Hij was op het WK juist een enorme verrassing, met een zege op oud-wereldkampioen Michael Smith. Met Anderson kwam hij opnieuw iemand tegen die weet hoe het is om het grootste toernooi te winnen, de Schot was in 2015 en 2016 de beste.

Op de World Masters maakte Zonneveld het zijn tegenstander enorm lastig. De Nederlander kwam met 1-0 voor in sets en toen wist Anderson dat hij aan de bak kon. Set 2 en 3 gingen naar The Flying Scotsman. Zonneveld maakte het nog wel spannend door er 2-2 in sets van te maken. Daardoor kwam er een beslissende derde. Daarin gooide Anderson zich met een 17- en 13-darter naar de zege.

Prijzengeld

De major telt sinds 2025 mee voor de wereldranglijst. Daarvoor sprokkelden Nijman, Wattimena en Zonneveld 5000 pond bij elkaar. Dat prijzengeld nam Van Gerwen ook mee naar huis. Een hard gelag voor de Nederlander, die het geld goed kan gebruiken. Mighty Mike werd echter net als zijn landgenoten vroeg uitgeschakeld. Gian van Veen gooit later op donderdag nog.

Danny Noppert en Jimmy van Schie moeten de Nederlandse eer redden. Zij komen vrijdag nog in actie.