Michael van Gerwen won maandagavond in de eerste ronde van de World Matchplay met 10-6 van Raymond van Barneveld. De topdarter was desondanks zeer kritisch op zijn eigen spel. "Dat neem ik mezelf kwalijk."

Van Gerwen en Van Barneveld speelden een 'rare wedstrijd'. Na afloop spreekt Mighty Mike bij Sportnieuws.nl over de slordige partij. "Aan het begin van de wedstrijd doe ik mezelf gruwelijk tekort. Ik laat gewoon te veel steken vallen en dat mag gewoon niet."

"Het was slordig, van beide kanten. Je probeert dan jezelf dan te verbeteren. Maar we weten allemaal dat ik te weinig wedstrijdritme heb om dat te kunnen doen. En dat neem ik mezelf kwalijk, dat ik daar net niet toe in staat ben."

'Raymond zat te puffen en te kuchen'

Van Barneveld kwam op 3-3 in legs, terwijl het ook zomaar 6-0 voor Van Gerwen had kunnen staan. "Op dat soort momenten ga je jezelf irriteren. Raymond zat na iedere beurt te puffen, te kuchen en te doen. Je ziet hem gebaren maken, ik ben natuurlijk niet scheel. Dat zijn allemaal kleine factoren in zo'n wedstrijd."

Uiteindelijk liep Van Gerwen met een 6-4 voorsprong vloekend en tierend van het podium af voor de pauze. "Ik weet op dat moment dat het 8-2, 9-1 moet zijn, hè. En dan heb ik niks overdreven.

Streng voor zichzelf

De nummer drie van de wereld is zeer streng van zichzelf, terwijl hij zich al een tijd lang niet volledig kon focussen op het darten. Hij ligt namelijk in scheiding met zijn ex-vrouw. "We weten allemaal dat ik niet uit de beste positie van mijn leven kom. Ik ga er het beste van maken en daarna ga ik lekker met de kinderen op vakantie. Daarna ga ik gas geven." Van Gerwen hoopt er in september weer volledig te staan.

