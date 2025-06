Michael van Gerwen ging door een lastige periode en stopte kort even met darten, maar dit weekend keert hij terug. De Nederlander is afgereisd naar New York om daar mee te doen aan de US Open.

Van Gerwen sprak recentelijk al met Sportnieuws.nl over zijn terugkeer nadat hij een korte pauze van het darts nam vanwege de scheiding van zijn ex-vrouw. "Iedereen weet dat het een heel bewogen periode voor mij is geweest. Daar moet je proberen het beste van te maken. Je kunt wel in het verleden blijven hangen, maar ik moet zelf ook door. Ik moet zelf ook weer gaan werken en iets gaan doen wat ik heel leuk vind. Dat is darten op het hoogste niveau."

Over de redenen van de scheiding wilde Van Gerwen niets kwijt. "Heel veel mensen vragen dingen aan mij, maar ik vind het een privé-aangelegenheid en daar heeft niemand iets mee te maken. Wat mensen er ook van zeggen, dat doet mij niet zo veel." Van Gerwen stopte met darten om de breuk te verwerken, maar hij keert aankomend weekend terug op het hoogste podium.

New York

Van Gerwen is naar New York afgereisd om mee te doen aan de US Darts Masters. Op zijn Instagram plaatst de Nederlander foto's vanuit The Big Apple met een duidelijke tekst. "New York, nieuw hoofdstuk. Goed om terug te zijn in de stad die nooit slaapt. US Darts Masters komt eraan." In de reacties wensen zijn fans hem veel succes bij het toernooi en geven ze aan blij te zijn dat Mighty Mike weer terug is op het internationale dartspodium.

