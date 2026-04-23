Michael van Gerwen heeft op de Premier League Darts enigszins de rug gerecht. De Nederlandse topdarter speelde afgelopen weekeinde een van zijn slechtste wedstrijden ooit. Tegen Josh Rock liet Van Gerwen bij vlagen zien het nog niet verleerd te zijn. In de halve finale tegen Luke Littler was dat helemaal het geval.

Van Gerwen vertrok vorige week met de staart tussen de benen uit Ahoy. In Rotterdam kreeg de Nederlandse publiekslieveling flink op de broek van klassementsleider Jonny Clayton. Op de European Darts Grand Prix bereikte hij nog wel de kwartfinales, maar daarin zakte hij tegen landgenoot Wessel Nijman finaal door het ijs. Zijn gemiddelde sprak boekdelen: 82.57.

Overwinning op Josh Rock

Gelukkig voor Van Gerwen volgen de wedstrijden elkaar in rap tempo op. Donderdag in Liverpool kon hij alweer revanche nemen. MvG startte uitstekend tegen Rock met de perfecte score: 180. Uiteindelijk harkte hij de leg van de Noord-Ier in 11 pijlen binnen. Die break zette hij vervolgens om in een 2-0 voorsprong.

Mede door missers van Rock kwam Van Gerwen amper in de problemen. Even werd het benauwd toen zijn tegenstander meerdere pijlen op meerdere momenten kreeg voor de gelijkmaker. Gelukkig voor de Nederlander had Rock zijn vizier niet op scherp. Zodoende won hij bij zijn derde matchdart: 6-3.

Duizelingwekkend gemiddelde tegen Luke Littler

Dus kwam er een halve finale met Luke Littler. Daarin wist Van Gerwen het rode vakje van de triple-20 handig te vinden. Hij gooide liefst negen keer de maximale score tegen de regerend wereldkampioen. Toch lukte het hem maar moeilijk om The Nuke definitief af te schudden.

Het contrast met Sindelfingen kon bijna niet groter. Vintage Van Gerwen leek op het podium te staan. Hij werd luidkeels toegezongen door het publiek in Liverpool na een masterclass tegen Littler. Dat werd nog een behoorlijke nagelbijter, er kwam een beslissende leg. Daarin was de Engelsman de betere. In zijn totaliteit gooide Van Gerwen 107 gemiddeld en was hij 71 procent op zijn finishes. En dan nog niet winnen...

Race richting play-offs

De overwinning kon Van Gerwen goed gebruiken. De Nederlander staat vierde in de tussenstand van de Premier League. Hij kon op gelijke hoogte komen met Gerwyn Price, die eerder op de avond verloor van Gian van Veen.