Topdarter Michael van Gerwen haalt hard uit naar critici: 'Daar kunnen zij niet over oordelen'

Michael van Gerwen heeft in een uitgebreid interview hard uitgehaald naar zijn critici. De Nederlandse topdarter worstelt al maanden met inconsistentie en dat komt hem geregeld op commentaar te staan. In het Engels spreekt hij van een 'grote achtbaan' waar hij momenteel doorheen gaat.

"Ik moet te vaak vechten en dat is niet de positie waar ik mezelf in moet brengen", vertelt Van Gerwen in gesprek met Online Darts. "Veel dingen vallen niet mijn kant op en dat is irritant. Maar ik geef mezelf de schuld. Ik blijf een mens en je irriteert je als iets niet lukt. Dat is zwaar, maar geen zorgen: het komt vanzelf weer goed."

Goede vriend zet teleurstellende Michael van Gerwen op scherp: 'Daarna zal hij iets anders moeten doen' Een nederlaag in de eerste ronde en een afmelding; dat is de 'oogst' van topdarter Michael van Gerwen na weer twee vloertoernooien. De Nederlander ziet zichzelf op de helft van de Players Championships op een dramatische positie staan. Toch is er volgens goede vriend en ex-profdarter Vincent van der Voort nog geen reden voor paniek.

'Ik blijf hard werken'

Onder anderen zijn goede vriend Vincent van der Voort bekritiseerd Van Gerwen regelmatig in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. MVG krijgt dan het verwijt niet altijd keihard te werken om terug te komen op zijn oude niveau. "Ik werk wel degelijk heel hard", haalt hij uit naar zijn critici. "Maar het betaalt zich niet altijd uit. Ik blijf hard werken, want ik weet dat het er een keer uit gaat komen. De vraag is alleen wanneer."

Worstelende topdarter Michael van Gerwen krijgt luid en duidelijk te horen: 'Geen excuses' De Premier League Darts zit er bijna op en recordwinnaar Michael van Gerwen is nog altijd niet zeker van deelname aan de play-offs eind mei. De Nederlander miste alleen in 2020 (coronatijd) de finale-avond en moet in de laatste twee speelrondes flink aan de bak om zich nog te plaatsen. Te beginnen in Aberdeen vanavond, waar hij een paar voordeeltjes heeft.

Premier League Darts

Komende donderdag wacht hem een bijna onmogelijke opgave om de play-offs van de Premier League Darts te bereiken. Hij móét de laatste avond in Sheffield winnen om in de top vier te eindigen en om de trofee te mogen strijden. Hij zal dus weer keihard moeten werken, want een avond winnen zat er in de voorgaande vijftien weken nog niet in.

Premier League Darts 2025 | Stand, uitslagen, programma Michael van Gerwen en het prijzengeld Het einde van de Premier League Darts komt alweer in zicht. Na zestien weken is de grote finale-avond in de O2 Arena in Londen, waar de vier beste darters strijden om de hoofdprijs. Michael van Gerwen is de enige Nederlandse deelnemer na een veelbesproken selectie en moet vrezen voor een vroegtijdige uitschakeling. Lees hier alles wat je moet weten over het lucratieve toernooi.

'Zij kennen mijn agenda niet'

De critici die zeggen dat Van Gerwen veel meer moet trainen, weten volgens de Nederlander niet waar ze over praten. "Zij kennen mijn agenda niet. Alleen spelers als Phil Taylor en nu misschien Luke Littler weten hoe het is. Mijn schema is al zo'n veertien jaar moordend. Het is moeilijk voor anderen om daarover te oorden. Zij zijn nooit in deze positie geweest."

Topdarter Michael van Gerwen legt kritiek over missen Wereldbeker naast zich neer: 'Dat lijkt me een prima reden' Topdarter Michael van Gerwen knijpt er regelmatig tussenuit om op vakantie te gaan. Daardoor is hij bij enkele toernooien afwezig, zoals bij de landenwedstrijd World Cup of Darts (ook Wereldbeker darts genoemd). Zelfs zijn vriend en begeleider Vincent van der Voort heeft wel wat kritiek op die keuzes. Maar Mighty Mike staat vierkant achter zijn planning.

Grote mond

De 'grote mond' van Van Gerwen, waar hij bekend om werd, blijft de laatste maanden net als zijn prestaties een beetje achter. "Als je slecht speelt, kun je geen grote mond hebben. Ik weet dat als ik op m'n best ben, ik de beste speler ter wereld ben. Alleen laat ik dat niet genoeg zien. Ik moet daar zelf een antwoord op vinden."

Bekijk het hele interview van Van Gerwen (in het Engels) hieronder.

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreken Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes alle ins en outs van de afgelopen dartsweek en wat er nog komen gaat. De kansen van Michael van Gerwen in de Premier League Darts komen voorbij en ook krijgt de PDC weer de wind van voren. Beluister dit en meer in de nieuwe aflevering, die hieronder te beluisteren is of via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.