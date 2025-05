Worstelende topdarter Michael van Gerwen krijgt luid en duidelijk te horen: 'Geen excuses'

De Premier League Darts zit er bijna op en recordwinnaar Michael van Gerwen is nog altijd niet zeker van deelname aan de play-offs eind mei. De Nederlander miste alleen in 2020 (coronatijd) de finale-avond en moet in de laatste twee speelrondes flink aan de bak om zich nog te plaatsen. Te beginnen in Aberdeen vanavond, waar hij een paar voordeeltjes heeft.

Volgens goede vriend Vincent van der Voort, met wie Van Gerwen momenteel een meningsverschil heeft, gaat de strijd om de vierde en laatste plek in de play-offs tussen de Nederlandse topdarter en Nathan Aspinall. De nummers vier en vijf hopen achter de al geplaatste Luke Littler, Luke Humphries en Gerwyn Price naar de O2 Arena mogen. Van Gerwen heeft in Aberdeen wat voordeeltjes.

'Schotten zijn helemaal gek'

"Die Schotten zijn helemaal gek", begint presentator Damian Vlottes in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Er zullen wel wat anti-Engeland-liedjes gezongen worden. Het is normaal gesproken altijd anti-Schotland, maar nu..." Van der Voort beaamt dat en voorspelt dat MVG daarvan gaat profiteren tegen Engelsman Aspinall.

'Hij kan zich perfect voorbereiden'

"Dat zal gerust gebeuren. Ik denk dat Van Gerwen het publiek wel mee zal hebben." Daarna oppert hij nog een voordeel voor de worstelende Nederlander. "Hij speelt de eerste wedstrijd van de avond. Dat is wel lekker. Dan weet je precies hoe laat je moet. En de ingooiruimte is dan nog heel rustig, dus hij kan zich perfect voorbereiden."

Twee rechtstreekse duels

Als Van Gerwen de avond in Aberdeen wint, dan is hij al zeker van de play-offs. Maar aangezien dat nog niet één keer gebeurd is dit seizoen, is die kans klein. Zeer waarschijnlijk valt de beslissing volgende week tijdens de laatste 'normale' avond in Sheffield. Dan speelt de nummer vier tegen de nummer vijf, waarschijnlijk weer Van Gerwen - Aspinall dus. Twee rechtstreekse duels op rij.

'Hij krijgt het niet voor elkaar'

"Two battles, zoals Ajax-trainer Francesco Farioli zou zeggen", lacht Vlottes. Van der Voort vreest voor Van Gerwen. "Als je kijkt naar zijn vorm en hoe Aspinall speelt, dan is Aspinall gewoon favoriet. Alleen weet je het bij Van Gerwen nooit, want hij kan in één keer weer verrassen. Kan heel snel gaan bij hem. Als hij er maar helemaal vol voor gaat. Dat is op het moment moeilijk op te roepen bij hem. Hij krijgt het niet voor elkaar bij zichzelf."

'Geen excuses'

Volgens Van der Voort mogen er 'geen excuses zijn' bij MVG. "Je weet dat Aspinall darteritus heeft, je weet dat hij theatraal kan doen. Dat moet hij allemaal opzij zetten. Vol erop gewoon en als het niet genoeg is, is het jammer. Maar dan heb je wel alles gegeven."

Beluister de podcast

