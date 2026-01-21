Michael van Gerwen is zijn jaar uitstekend begonnen met de zege op de Bahrain Darts Masters. Dat is volgens ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As veelbelovend voor de rest van zijn seizoen. Al moet de Nederlandse darter dan wel hard blijven werken om zijn goede vorm te behouden.

'Michael van Gerwen is eindelijk wakker geschud', luidt de stelling in de podcast van Sportnieuws.nl. "Ja, absoluut", is de eerste reactie van Hoog. "Het eerste toernooi van 2026, de Bahrain Masters, heeft hij gewonnen. Hij stond plots in de finale tegen Gian van Veen, die natuurlijk in de finale van het WK stond en hem ook voorbij heeft gestreefd in de ranking. Van Veen is nu de nieuwe beste Nederlandse darter."

"Kijk, het is wel lekker voor Van Gerwen, denk ik", vervolgt Hoog. "Hij heeft een heel lastig jaar gehad en om dan nu zo 2026 te beginnen is wel top. Dus hopelijk is dit een voorbode voor een goed, succesvol en gelukkig 2026 voor Van Gerwen." "Hij moet wel even scherp blijven hè", vindt Van As.

Privé-perikelen

"Hij is wakker geschud", benadrukt Hoog nogmaals. Haar oud-teamgenote maakt zich echter toch nog zorgen. "Maar hij moet het ook vasthouden. Hij moet niet achterover gaan leunen in z'n dartsstoel", aldus Van As. "Nee, hij moet al die privé-perikelen van de afgelopen tijd even lekker parkeren en nu focussen op prijzen pakken", vindt Hoog. Van Gerwen heeft een moeilijk 2025 achter de rug, waarin hij weinig sportief succes kende en scheidde van zijn ex-vrouw Daphne Govers.

"En inderdaad gewoon veel pijlen blijven gooien, veel trainingsuren maken", is het advies van Van As. "Nou wat een tips komen hier ineens uit jouw mond. In een keer fanatiek hier", reageert Hoog. "Ja, hij vertelde dat hij naar Bali was gegaan, maar dat hij daar toch elke dag wel een halfuurtje wilde gooien. Toen dacht ik: poeh, niet moe worden hè Mike", grapt Van As. "Dat is niet veel nee", reageert haar collega.

Luister de podcast

Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In deze aflevering natuurlijk aandacht voor de Australian Open, de onrust rond Suzanne Schulting en de chaos op de Afrika Cup. Daarnaast wordt ook een opmerkelijk interview met Joy Beune voorbij. Luister de aflevering hieronder of in je favoriete podcastapp: