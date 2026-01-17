Michael van Gerwen is 2026 uitstekend begonnen met zijn titel op de Bahrain Darts Masters. De Nederlandse topdarter versloeg landgenoot en WK-finalist Gian van Veen in de finale en schreef daarmee zijn eerste World Series in Bahrein op zijn naam. Daar hoort ook een groot bedrag aan prijzengeld bij.

Hoewel de PDC voor dit jaar overal het prijzengeld omhoog gooide, is dat bij de World Series niet het geval. In Bahrein verdiende Van Gerwen vrijdagavond net zoveel geld als de winnaar van vorig jaar, Stephen Bunting. Met 30.000 pond is de hoofdprijs voor MVG. Dat is omgerekend zo'n 35.000 euro. Verliezend finalist Van Veen krijgt net iets meer dan de helft daarvan: 16.000 pond, zo'n 18.500 euro. Daarmee zijn de twee Nederlanders grootverdieners op het eerste toernooi van het jaar.

Danny Noppert

Danny Noppert, de derde Nederlander in Bahrein, verloor in de tweede ronde van Van Veen en gaat na zijn debuut op de World Series naar huis met een schamele 5000 pond aan prijzengeld. De topdarters vliegen na Bahrein meteen door naar Saoedi-Arabië voor het allereerste toernooi in dat land. Daar staan maandag 19 januari en dinsdag 20 januari de Saudi Darts Masters op het programma. Dan is er écht geld binnen te harken, want er hangt een bonus boven een negendarter. En alsof dat niet genoeg is, kan degene die een perfecte leg gooit nóg eens 100.000 dollar extra verdienen.

Van Gerwen door magische grens heen

De 30.000 pond aan prijzengeld voor Van Gerwen in Bahrein brengt hem al voorbij een magische grens bij de PDC. Door zijn jarenlange dominantie in de sport is hij zeer rijk geworden van het darts. Alleen al aan prijzengeld verdiende de 36-jarige Brabander in zijn hele carrière meer dan 12 miljoen pond. Door die grens is hij nu officieel heen gebroken. De titel in Bahrein was ook meteen zijn 68ste titel ooit bij de PDC. Dinsdag kan hij daar dus in Saoedi-Arabië alweer 69 van maken.

Michael van Gerwen has now broken through the £12million barrier for prize money in his career 🤯



Here's the top 10 earners in darts history, starting with Luke Littler... pic.twitter.com/DMV5iPRkee — Chris Hammer (@ChrisHammer180) January 16, 2026

World Masters

Na de twee World Series staat het eerste majortoernooi op het programma. Het prijzengeld in Bahrein en Saoedi-Arabië telt helaas voor Van Gerwen niet mee voor de wereldranglijst, omdat het toernooi op uitnodiging is. De winnaar gaat naar huis met 100.000 pond. Daarna begint de Premier League Darts, waar Van Gerwen en Van Veen allebei voor geselecteerd zijn.

