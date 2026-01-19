Michael van Gerwen is in 2026 nog altijd ongeslagen. De Nederlander won afgelopen week de Bahrain Darts Masters en is maandag ook de Saudi Arabia Darts Masters begonnen met een overwinning. In zijn openingspartij was hij duidelijk te sterk voor Nitin Kumar. Na afloop ging het gesprek echter al snel niet meer over de wedstrijd zelf, maar over alles wat zijn debuut in Saoedi-Arabië zo bijzonder maakte.

Van Gerwen moest zichtbaar even schakelen. "Het is gewoon nieuw en heel anders", vertelde hij na zijn partij tegen Sportnieuws.nl. Vooral de reactie van het publiek was hij niet gewend. "Als je 45 gooit, hoor je ze klappen en enthousiast worden. Dat hoor je normaal nooit." Met een knipoog suggereerde hij zelfs dat het soms leek alsof het publiek verplicht was om te klappen. "Het is echt klappen", benadrukte Van Gerwen. "Dat maakt het juist frustrerend, omdat je gewoon 45 gooit."

Ook de opkomst op het podium voelde voor Van Gerwen anders dan hij gewend is. "Vanaf de andere kant het podium opkomen is al even schakelen", gaf hij toe. "Alles is nieuw, maar het hoort erbij." Ondanks de ongewone omstandigheden liet de Brabander zich op de baan niet van de wijs brengen en rekende hij simpel af de Iniër Kumar.

'Het is ook een prestigestrijd'

De Saudi Arabia Darts Masters maken deel uit van de World Series of Darts, een reeks toernooien die vaak worden gezien als demonstratietoernooien. Van Gerwen begrijpt dat beeld, maar benadrukt dat hij ze wel degelijk serieus neemt.

"Maar uiteindelijk wil je hier gewoon winnen. Het is ook een prestigestrijd", weet hij als geen ander. Zeker omdat hij het hele jaar door dezelfde namen tegenkomt en zodoende toch een mentale slag kan slaan. Over zijn recente zeges op onder anderen Stephen Bunting, Gerwyn Price en Gian van Veen was hij duidelijk: "Tuurlijk voelt dat als het uitdelen van een tikje."

Groeiende band met Gian van Veen

Ondanks zijn staat van dienst en status binnen de dartswereld blijft de drang om te presteren groot. Dat hij niets meer hoeft te bewijzen, betekent volgens Van Gerwen niet dat de scherpte ontbreekt. "Mijn status is bekend", legt hij uit. "Maar zolang ik dat in mijn achterhoofd heb, weet ik wat ik kan. Het is belangrijk dat je positief blijft en blijft gaan." Die mentaliteit typeert zijn start van 2026, waarin hij nog altijd ongeslagen is.

Ook buiten de oche zoekt Van Gerwen de ontspanning. De klik met landgenoot Gian van Veen lijkt daarbij steeds sterker te worden, iets wat zich al liet zien rond de Bahrain Darts Masters, waar de twee elkaar nog tegenover elkaar stonden in de finale die Van Gerwen wist te winnen. "Als je Nederlander bent, trek je toch wat meer met elkaar op", zegt Van Gerwen. "Dan is het ook gewoon leuk. Anders wordt het wel heel saai."

Financiële bonus

Tot slot kwam ook de nieuwe bonus ter sprake die in Saudi-Arabië is uitgeloofd voor een 9-darter. Van Gerwen kon er weinig enthousiasme voor opbrengen. Met een glimlach merkte hij eerst nog op dat je dan 'wel eerst 180 moet gooien' - dat hij tegen Kumar niet voor elkaar kreeg - maar daarna was hij duidelijk. "Dat boeit me echt helemaal niks", klonk hij resoluut. "Ze willen gewoon weer iets verzinnen om er een verhaal van te maken."

Dat het om een bedrag van 100.000 pond gaat, verandert voor hem weinig. "Tuurlijk is het veel geld", erkende Van Gerwen. "Maar uiteindelijk herinnert niemand zich wie een 9-darter gooide, wel wie het toernooi won." Daarmee maakt hij duidelijk dat hij vooral zijn goede vorm wilt doorzetten. In de tweede ronde van het toernooi neemt hij het op tegen Stephen Bunting, de Engelsman die hij vorige week in Bahrein al wist te verslaan.