Luke Littler werd begin dit jaar de jongste wereldkampioen darts ooit. De 18-jarige Engelsman kreeg er door zijn zegetocht enorm veel volgers bij op social medial. Nu merkt 'Luke the Nuke' dat de roem ook een keerzijde heeft.

Littler begon eerder dit jaar een relatie met Faith Millar (19). De schoonheidsspecialiste en de topdarter maakten hun romantische band kenbaar door elkaar bij de World Matchplay op het podium een dikke zoen te geven. De darter werd in maart 2025 voor het eerst met Millar gespot, nog geen jaar nadat zijn relatie met Eloise Milburn strandde.

Neppers

Millar was voordat ze opdook naast Littler geheel onbekend. Dat is in een mum van tijd veranderd. Littler heeft 1,9 miljoen volgers op Instagram en Millar heeft er dik 26 duizend, alhoewel ze al jarenlang niets heeft gepost.

Wel was er een neppe Faith Millar zeer actief onder het account _faithmillar. Littler waarschuwt zijn volgers om niet te denken dat die _faithmillar zijn vriendin is. "Hallo iedereen, rapporteer dit nepaccount", zo schrijft Littler in een story op Instagram. "Er zijn hele gekke mensen op deze wereld, nietwaar?"

Even later kwam er alweer een story van Littler over dit onderwerp, ditmaal over een ander imitatie-account. Wederom spoort hij zijn volgers en fans aan om Instagram op de hoogte te brengen van de nepperij, zodat de irritante accounts opgedoekt kunnen worden.

Theorie

Tussen alle toernooien van de dartsbond PDC door probeerde Littler dit jaar zijn theorie-examen te halen. Zes pogingen mislukten, maar eerder in september was het eindelijk raak voor The Nuke.

Nu kan hij zich voorbereiden op het praktijkexamen. Als dat ook weer zoveel pogingen duurt, kan hij ondertussen doorgaan met sparen voor zijn droomauto. De Engelsman weet precies welk model hij verlangt. Een Mercedes-Benz A-klasse staat bovenaan zijn lijstje.

Swiss Darts Trophy

Dit weekend wordt de Swiss Darts Trophy gehouden. Littler ontbreekt in Zwitserland, zoals wel meer toppers. Ook Michael van Gerwen liet deze ontmoeting aan zich voorbij gaan. In de komende aflevering van de podcast Darts Draait Door wordt ongetwijfeld besproken hoe het toernooi verliep.

Darts Draait Door

