Michael van Gerwen laat een enorme kans liggen om zich te plaatsen voor de Players Championship Finals. De Nederlandse topdarter ligt momenteel niet op koers om die major te halen én zakt donderdag mogelijk alleen maar verder weg.

Players Championship 30 staat namelijk op het programma en daar is Mighty Mike niet bij. De afgelopen twee dagen gaf hij wél acte de présence in Leicester. Van Gerwen hoopte zijn ranking te verbeteren, aangezien hij momenteel 90e staat op de Players Championship Order of Merit. Alleen de top 64 gaat naar de Finals, eind november.

De kans bestaat dat de drievoudig wereldkampioen nog verder wegzakt, omdat zijn concurrenten wel in actie zullen komen. De darter uit Vlijmen heeft hierna nog maar drie Players Championship-toernooien om het tóch nog goed te maken. Van Gerwen heeft momenteel 14.500 pond aan prijzengeld bij elkaar gesprokkeld op de vloerwedstrijden, de huidige nummer 64 (Lukas Wenig) staat al op 21.000 pond. De dagwinnaar krijgt 15.000 pond, dus alles is nog mogelijk.

Resultaten van eerder deze week

Van Gerwen kwam woensdag tot de derde ronde in Leicester, een dag eerder was de tweede ronde het eindpunt voor hem. Hij kwam daarmee iets dichter in de buurt van de 64e plek, maar idealiter mag het iets sneller. Zeker omdat zijn goede vriend Vincent van der Voort al aangaf dat hij nog maar twee van de vier toernooien die volgen gaat gooien.

Van der Voort denkt dat Van Gerwen ook moet vrezen voor zijn derde plek op de wereldranglijst, zegt hij in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

