Michael van Gerwen beleefde woensdag een ongelofelijke dag tijdens Players Championship 29 in Leicester. Van een bizar toevallige loting tot een vroegtijdig afscheid met plus- én minpunten. Nu het stof is neergedwarreld, is de Nederlandse topdarter nog altijd niet veel opgeschoten in zijn missie om de Players Championship Finals te halen.

Er zijn genoeg positieve punten te benoemen bij Van Gerwen op de tweede van drie dagen vloertoernooien van de PDC. Hij kwam een rondje verder dan dinsdag en pakte daarmee 1000 pond extra prijzengeld. Hij kroop daardoor ook iets dichterbij de magische 64ste plek op de ranglijst die uiteindelijk toegang moet geven tot de Players Championship Finals eind november én hij haalde ook nog eens een constant hoog niveau.

Nog altijd grote achterstand

Echter was het helaas niet voldoende om zijn flinke achterstand op die 64ste plek goed te maken of in ieder geval flink te dichten. Hij staat nu negentigste, met 6.500 pond achterstand op die vermaledijde plek waar nu de Duitser Lukas Wenig op staat. De manier waarop hij in de achtste finale verloor woensdag, zal MVG ook pijn doen. Ross Smith was met liefst 6-0 te sterk en liet er met ruim 106 gemiddeld ook geen gras over groeien.

Bizarre loting

Dat Van Gerwen weer van Smith verloor, mag een groot toeval heten. Zeker gezien de loting van de eerste rondes. Hij speelde woensdag tegen exact dezelfde tegenstanders als dinsdag, met ook hetzelfde resultaat. In de eerste twee rondes versloeg hij wederom Jeffrey de Graaf en Matthew Dennant, om vervolgens te verliezen van Smith. Tussendoor had hij echter in een zenuwslopende én goeie partij ook nog gewonnen van Damon Heta. Van Gerwen overleefde tegen de markante Australiër een matchdart en kwam tot bijna 102 gemiddeld.

Goed niveau

Qua niveau zat het woensdag wel snor bij de drievoudig wereldkampioen. Tegen De Graaf, Dennant en Heta zat hij telkens boven de 100 gemiddeld en alleen tegen Smith zat hij er met 99.50 maar nét onder. Het zal de burger moed geven, maar MVG moet donderdag op de laatste Players Championship van deze week wederom hard aan moeten trekken om zijn achterstand op de 64ste plek goed te maken. Na donderdag blijven er nog vier vloertoernooien over om prijzengeld te pakken. Goede vriend Vincent van der Voort zei eerder al dat Van Gerwen er daarvan maar twee gaat gooien.

Players Championship Finals

De Players Championship Finals is eind november het laatste toernooi voor het WK darts in december begint. Van Gerwen was er altijd bij, maar dreigt de major nu te moeten missen. De winnaar van dát toernooi verdient 120.000 pond voor de ranking, terwijl deelname aan de eerste ronde ook al 3000 pond oplevert. Maar het toernooi is alleen toegankelijk voor de beste 64 spelers op de 34 vloertoernooien. Van Gerwen staat nu op plek 90. Volgende week begint in Leicester de World Grand Prix, waar Van Gerwen aan meedoet.

