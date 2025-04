Topdarter Michael van Gerwen speelde niet maar beledigde wel in Duitsland: 'Wat een vuile kritiek'

Michael van Gerwen ontbreekt dit weekend bij het Euro Tour-evenement in Riesa. De Nederlandse ex-wereldkampioen heeft een schouderblessure. Daardoor miste hij donderdag ook de Premier League Darts in Berlijn. Wel had hij in de Duitse hoofdstad een grote mond over andere darters.

De Duitse krant BILD was ter plekke toen de Premier League Darts een speelavond had in Berlijn. Een paar uur voordat het evenement zou beginnen, meldde Mighty Mike zich af vanwege zijn onwillige schouder.

De gevolgen voor zijn afmelding zijn ernstig. De recordwinnaar van de Premier League Dats kreeg nul punten voor de ranking en een legsaldo van -6. Tegenstander Gerwyn Price daarentegen kreeg een bye naar de halve finale, waardoor hij sowieso over Van Gerwen heen sprong in de stand.

Vuile kritiek

De krant ving op dat de Brabander dit zei: "Die Duitsers zijn beter in kijken naar darts, dan om zelf te darten." Daar voegt BILD aan toe: 'Wat een vuile kritiek...'

Wel kan het, als je het positief wil bekijken, worden opgevat als compliment aan het adres van de 12.000 fans in de zaal. "Ze zongen, vierden met bier en verkleedden zich in kostuums", schrijft de krant. "Onze sterren Martin Schindler, Gabriel Clemens, Ricardo Pietreczko en Florian Hempel deden echter niet mee." De bond PDC heeft hen niet uitgekozen voor de Premier League Darts.

Winnaars

Daarom zei Van Gerwen: "Voor zo'n groot land presteert Duitsland in het darts beneden zijn potentie. Hoe kan het nou dat Nederland zoveel meer goede spelers heeft? Jullie hebben iemand nodig die een keer iets wint."

Schindler is op de ranglijst PDC Order of Merit de beste Duitser, op plek 22. Daar is Van Gerwen, momenteel de nummer drie, niet van onder de idnruk. "Duitsland heeft echt heel hard goede spelers nodig. Daar ontbreekt het aan." En over Pietreczko, oftewel Pikachu, zegt hij: "Wat is zijn naam ook alweer? Pietreczko? Hij heeft helemaal geen ballen."

Richard Veenstra

Dankzij de afzegging van Van Gerwen voor het toernooi in het Duitse Riesa, mag Richard van Veen aantreden. De 43-jarige Flyers, zoals zijn bijnaam luidt, stond namelijk op de reservelijst. Veenstra boekte direct een hotel en stapte vrijdagochtend vroeg de auto in.

"Gisteravond kreeg ik om een uur of zeven een telefoontje", vertelt de nuchtere darter op een Duits tankstation aan Sportnieuws.nl. "En dan ga je de boel regelen: een hotel boeken en kijken wie er met mij mee kon gaan."