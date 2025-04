Nederlandse vervanger Michael van Gerwen dankt 'hele goede baas' na enorme verrassing: 'Alles is bonus'

Darter Richard Veenstra kreeg donderdagavond een verrassend telefoontje, of hij de plaats van Michael van Gerwen wilde innemen op de Euro Tour dit weekend. Hij boekte meteen een hotel én maakte een autorit van dik zeven uur. "Gelukkig heb ik een hele goede baas", vertelt hij aan Sportnieuws.nl onderweg naar het Oost-Duitse Riesa.

Van Gerwen meldde zich donderdag af voor de negende Premier League-avond in Berlijn, waardoor hij ook de International Darts Open dat dit weekend gespeeld wordt, moet missen. De Nederlandse topdarter kampt met een schouderblessure.

Zijn landgenoot profiteerde optimaal van Van Gerwens afmelding. De 43-jarige Flyers, zoals zijn bijnaam luidt, stond namelijk op de reservelijst. Veenstra boekte direct een hotel en stapte vrijdagochtend vroeg de auto in. "Gisteravond kreeg ik om een uur of zeven een telefoontje", vertelt de nuchtere darter op een Duits tankstation aan Sportnieuws.nl. "En dan ga je de boel regelen: een hotel boeken en kijken wie er met mij mee kon gaan."

'Hele goede baas'

Gelukkig kon zijn vrouw met hem mee. Ook wel fijn bij een autorit van zo'n 650 kilometer. Of Veenstra nog twijfelde in te gaan op het telefoontje van de PDC? "Nee, daar hoef ik niet over te twijfelen. Ik had geluk dat ik op zaterdag moest spelen."

De bouwer van luxeboten moest wel een dagje vrij nemen, maar gelukkig is dat nooit een probleem. "Ik moest vandaag anders ook gewoon aan het werk. Ik heb een hele goede baas. Als ik ergens naar toe moet voor het darten, dan moet ik er gewoon naar toe. Er zitten altijd extra mensen om in te springen op werk."

Dikke bonus

Doordat de loting van het Euro Tour-toernooi al gedaan was, neemt de nummer vijftig van de wereldranglijst de geplaatste status van Van Gerwen over. Daarnaast is hij verzekert van 1250 pond aan prijzengeld, ook als hij de wedstrijd tegen Andrew Gilding of William O'Connor verliest. "Zouden ze altijd moeten doen", lacht Veenstra over het instromen in de tweede ronde.

Veenstra plaatste zich dit seizoen nog niet voor een toernooi op de European Tour. "Ik had niks aan prijzengeld, dus heb nu in ieder geval iets. Dus alles is gewoon een bonus. Dat zorgt wel voor ontspanning op het podium. De Euro Tour is ook het mooiste wat er is, grote volle zalen."

Michael van Gerwen

Van Gerwen is als het goed is inmiddels weer thuis. Veenstra lacht of hij nog een appje heeft gekregen van zijn landgenoot die hij vervangt. "Nee joh, ik denk dat hij dat niet eens weet."

De tweevoudig deelnemer van het PDC WK heeft goede herinneringen aan het toernooi in Riesa. Vorig jaar speelde de darter uit Ossenzijl ook al op de International Darts Open. Toen kwalificeerde hij zich op de normale manier en haalde hij de derde ronde. "Toen speelde ik wel goed. Won ik van Gilding en Dave Chisnall. Ik verloor uiteindelijk van Martin Schindler, maar hij won het toernooi."

