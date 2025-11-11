Michael van Gerwen staat dinsdagavond voor een mooie, maar ook 'hele zware' test. De Nederlandse topdarter moet in het laatste groepsduel van de Grand Slam of Darts winnen van tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson om nog door te mogen naar de volgende ronde. Volgens goede vriend en ex-prof Vincent van der Voort dreigt er voor het tweede jaar op rij een deceptie.

Vorig jaar werd Van Gerwen al in de groepsfase uitgeschakeld en nu wacht mogelijk hetzelfde scenario voor de huidige nummer drie van de wereld. Zeker gezien zijn matige wedstrijd tegen Niko Springer zondag. Hij miste dusdanig veel pijlen op dubbels dat hij verloor van de jonge Duitser. Hij maakte het zichzelf zo moeilijk, dat een rechtstreekse shoot-out met Anderson hem redding moet brengen.

'Dat kan gewoon niet'

"Mooi, maar meteen een hele zware test voor hem", zegt Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Hij zag MVG in de duels met Springer en Beau Greaves veel te veel legs 'zomaar' afgeven. "Daardoor laat hij spelers terug in de wedstrijd komen en dat moet er uit, zeker tegen Anderson. Hij kan niet tegen hem ook weer in twee legs een handvol pijlen missen. Dat kan gewoon niet. Hij moet er meteen op zitten."

'Dat vind ik een positief iets'

Van Gerwen heeft tegen Greaves laten zien dat het er echt wel weer in zit en volgens Van der Voort zit hij er goed in en kijkt hij uit naar zo'n titanenstrijd tegen Anderson. "Hij had er ook tegenop kunnen zien. Dat hij denkt: 'Als ik verlies, lig ik er uit en dan is mijn Grand Slam weer in de poule geëindigd. Maar als ik hem hoor praten, heeft hij er wel veel zin in. Dat vind ik al een eerste positief iets."

