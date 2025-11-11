Jurjen van der Velde haalde tot zijn eigen verbazing de laatste zestien van de Grand Slam of Darts, waarin hij het op mag nemen tegen nummer 1 van de wereld Luke Humphries. De jonge Fries verbaasde vriend en vijand door de groepsfase met Chris Dobey, Damon Heta en Martin Lukeman te overleven. Zijn manier van juichen na de zeges op Heta en Lukeman, vielen op.

De 22-jarige Van der Velde speelde elf maanden lang geen wedstrijd op een groot podium. In november 2024 verloor hij de finale van het jeugd-WK van Gian van Veen en dat was meteen de laatste keer dat het publiek hem zag bij de PDC. Op de Grand Slam kwam zijn prestatie dan ook als een grote verrassing. En dan nu ook nog tegen Humphries mogen spelen woensdag. "Onbeschrijfelijk", zegt Van der Velde in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Via 'een achterdeur' naar WK darts

De jonge darter genoot van zijn debuut, maar zag bij de loting al mogelijkheden. Hoewel Lukeman de finalist van het toernooi van vorig jaar was, gooide hij daarna een dramatisch jaar. En ook Damon Heta, die in de top-tien van de wereld stond, is verre van in vorm. Van der Velde bewees zichzelf en het Nederlandse darts een grote dienst door zich te plaatsen voor de achtste finales van de Grand Slam. Hij plaatste zich ook nog 'via een achterdeur' voor het komende WK. En dat allemaal mede dankzij een nieuw management.

Debuut op Ally Pally

Van der Velde had het geluk dat de tickets via de Development Tour al via een andere route bij de rechtmatige eigenaren waren terechtgekomen. Hij mocht daardoor als 'best of the rest' naar Ally Pally in december voor zijn grote WK-debuut. "Voor mij is dit nu al top. Dat ik nu in aanloop naar het WK al grote wedstrijden op een podium voor veel publiek speel, dan heb ik al wel een beetje het gevoel hoe dat eruit gaat zien op het WK. Het wordt alleen maar massaler."

'Het ziet er wat knullig uit op beeld'

Zijn manier van juichen, door als een gek met zijn armen te gebaren, komt ook uit de koker van zijn nieuwe manager. Steve Mottershead werkte heel lang samen met Phil Taylor en kent de dartswereld dus als geen ander. Tegen Humphries gaat Van der Velde het weer laten zien. "Mijn manager vindt dat ik er wat mee doen dat ik van de boerderij kom. Ik had daar eigenlijk geen zin in, maar ik doe nu net alsof ik een koe aan het melken ben. Ik doe het alleen als ik win. Het zag er wel wat knullig uit op beeld."

VAN DER VELDE STUNS HETA!



What a moment for Jurjen van der Velde!



The Dutchman runs out a 5-3 winner against Damon Heta to book his place in the knockout stages on debut!



📺 https://t.co/INctXCEkdB #GSOD | Group B pic.twitter.com/80wpYEZoTw — PDC Darts (@OfficialPDC) November 10, 2025

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door staat de Grand Slam of Darts centraal. Ex-prof Vincent van der Voort laat zijn licht schijnen over de vele verrassende namen die al uitgeschakeld zijn en behandelt de vijf Nederlandse deelnemers. Ook worden uitspraken van Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen besproken. Beluister dit en meer in de nieuwe episode hieronder of via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.