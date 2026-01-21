Bahrein is dan misschien geen dartsland, maar Saoedi-Arabië leek helemaal niks met de sport te hebben. Tijdens het debuut van de World Series in Riyad afgelopen dagen was er nauwelijks publiek in de zaal te krijgen en iedereen die er wel zat, maakte er een troosteloze sfeer van. Oud-profdarter Vincent van der Voort heeft genoeg gezien.

"Het is geen feest om in Saoedi-Arabië te spelen, het is helemaal niks daar", zegt Van der Voort in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Hij sprak ook met Michael van Gerwen, die in het land de finale haalde, maar het liefst 'zo snel mogelijk weer weg wilde daar'. "Normaal gesproken belt hij één keer per dag, maar nu wel vaker. Hij verveelde zich. Er is helemaal niks daar. En wat er is, is allemaal niet veel. Het is een hele andere wereld waar je in leeft. Hij wilde zo snel mogelijk weg daar."

'Heeft niks met darts te maken'

De sfeer in de speelzaal zorgde online voor veel reacties. De fans in de zaal hadden duidelijk weinig kennis van de sport óf gaven er niks om. Bij elke score, goed of slecht, werd er geklapt en soms zelfs gejuicht. Ook bij scores van bijvoorbeeld 28 of 45, die normaliter het topniveau niet waard zijn. "De zaal is doods, je merkt dat het totaal niks met darts te maken heeft. Als je dit een jaar zou laten zien bij elk toernooi, dan kijkt er geen hond meer. Leuk dat het geprobeerd wordt, maar het is puur een financiële zaak."

'Bakken en bakken met geld'

Dartsbond de PDC kan dan ook niks verweten worden volgens Van der Voort. "Verschil tussen topsport en entertainment is voor hun heel belangrijk. Dit ging meer om sport en straks met de Premier League Darts is de entertainment-kant weer belangrijker. Ze verdienen bakken en bakken met geld, zelfs Eddie Hearn (de zoon van PDC-baas Barry Hearn, red.) was er en die komt nooit naar het darten. Die kwam even kijken hoeveel geld hij binnen heeft gehaald. Dat kun je de PDC niet kwalijk nemen. Ze runnen een goed bedrijf en er komt een partij geld binnen, niet normaal."

Sportnieuws.nl Darts Draait Door