Topdarter noemt zichzelf 'idioot' en bespreekt collega: 'Mijn vrienden kunnen hem niet uitstaan'

Nathan Aspinall was donderdag bij de Premier League Darts de sterkste in Manchester. In de finale van de speelavond zette hij landgenoot Luke Humphries opzij. 'The Asp' deed na die eindstrijd tegenstrijdige uitspraken over Humphries. Hij was zowel positief als negatief.

Het is Aspinall ook opgevallen dat het regelmatig gebeurt dat Humphries tijdens de Premier League Darts wordt getrakteerd op fluitconcerten en boegeroep. Dat begrijpt Aspinall niet.

"Wat er vorige week allemaal online over hem werd uitgestort is zo walgelijk", zegt Aspinall volgens The Sun. "Echt walgelijk. Hij is een sieraad voor deze sport. Hij is een van de vriendelijkste personen die ik ooit heb ontmoet, niet alleen in het darts, maar in het algemeen. Hij is een rolmodel voor de sport."

Cool Hand Luke

Vervolgens erkent hij dat mensen om hem heen weinig warmte voelen voor Cool Hand Luke. "Ik heb veel maten die van darts houden, maar niemand is fan van Luke", zegt Aspinall. " Ze kunnen hem niet uitstaan. Ik weet niet waar dat aan ligt. Misschien is het jaloezie, omdat hij zo goed is."

"Het ergert me. Twee gasten waarmee ik vorige week naar Berlijn ging haten Luke echt. We hadden na afloop een paar biertjes in het hotel en ze gingen naar hem toe. Ze zeiden: "We moeten onze excuses aanbieden Luke. We vonden je helemaal niks, maar je bent een geweldige gozer". Mensen kennen niet de persoon achter de sporter. Ik krijg ook veel kritiek. Ik weet dat ik een totale idioot ben. Ik lijk soms op Basil Brush", waarmee hij verwijst naar een vos uit een animatieserie. "Boom, boom!"

Klusje

Humphries liet eerder deze maand weten dat hij het darts een klein beetje zat begint te worden. Niet het spelletje op zich, maar wel het constante reizen en de opeenstapeling van toernooien. De 30-jarige wereldkampioen van 2024 kan zichzelf niet meer voor elke wedstrijd opladen. "Mijn emoties schieten alle kanten op", zei hij. "Ik wil nog wel toernooien spelen, maar het voelt aan als een verplicht klusje."

Aspinall valt hem bij en vindt ook dat de speelkalender te vol zit. "Mensen lijken te denken dat we via een soort portal van de ene naar de andere plek floepen. Ze zien ons alleen op tv als we wedstrijden spelen. Maar tussendoor zijn er ook nog evenementen op de ProTour. Dan zeggen ze dat we moeten kappen met demonstratiepotjes. Maar die doen we voor onze fans. We zijn 20 tot 25 dagen per jaar weg van huis. Het is zwaar."

