Opvallend nieuws rondom Raymond van Barneveld. De topdarter doet aan het einde van deze maand niet mee aan de Winmau World Masters en heeft daar een bijzondere reden voor.

Van Barneveld meldde zich in december op het WK darts voor zijn eersterondewedstrijd tegen Stefan Bellmont. Vooraf had Barney benadrukt maar één setje pijlen te gebruiken, omdat hij anders een draai om zijn oren zou krijgen van zijn manager. Maar bij een 2-0 achterstand in sets koos hij er alsnog voor om van setje te wisselen.

Het had geen effect: Bellmont won met klinkende cijfers (3-0). Een jaar eerder verloor Van Barneveld ook zijn eerste wedstrijd op het WK, destijds van Nick Kenny. Dit jaar hoopt de 58-jarige darter met met meer motivatie aan de oche te verschijnen. Dat doet hij blijkbaar door de Winmau World Masters over te slaan, dat sinds 2025 meetelt voor de wereldranglijst.

'Focussen op zijn herstel'

'Barney kiest ervoor om zich te focussen op zijn herstel en laat de eerste major van het seizoen aan zich voorbij gaan', schrijft Viaplay. Of het gaat om een blessure is niet duidelijk. De World Masters zijn van 29 januari tot en met 1 februari te zien op de streamingdienst. Voormalig topdarter Paul Nicholson gaf eerder bij de podcast Love the Darts het volgende aan: "Hij lijkt in de war te zijn met zijn materiaal, hij is in de war over hoe hij wedstrijden moet benaderen."

Van Barneveld zou aan de voorronde van de World Masters meedoen. Vier andere Nederlanders mogen zich direct melden op het hoofdtoernooi: Michael van Gerwen, Gian van Veen, Danny Noppert en Jermaine Wattimena.

Prijzengeld World Masters

Van Barneveld loopt door zijn afwezigheid een flink bedrag aan prijzengeld mis. De winnaar van het toernooi in Milton Keynes krijgt namelijk liefst 100.000 pond (ongeveer 115.000 euro) bijgeschreven. Het behalen van de eerste ronde levert al 5000 pond op.